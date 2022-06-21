Германия возвращается к углю в попытках снизить потребление природного газа

"Мы снизим потребление природного газа в секторах электроэнергии и промышленности и наполним газохранилища. В зависимости от ситуации будут осуществлены дальнейшие мероприятия", - заявил министр экономики и климата Германии Роберт Хабек.

"Сейчас запасы достаточны, однако ситуация серьезная", - сказал Хабек.

Германия выступила с этим сообщением во время, когда Россия планирует остановить поставки природного газа нескольким странам ЕС.

Согласно рассказанным в воскресенье планам, Германия будет меньше использовать природный газ для производства электроэнергии, компенсируя нехватку энергией, произведенной на угольных станциях.

"На самом желе это означает, что в переходное время больше будут задействованы угольные электростанции. По данному поводу жаль, однако в данной ситуации это почти необходимость, чтобы снизить потребление природного газа", - пояснил Хабек, представляющий Партию зеленых. Имеющиеся угольные электростанции будут улучшены, чтобы они могли компенсировать сниженное производство энергии на газовых электростанциях.

Напомним, в среду "Газпром" сообщил о снижении поставок газа через газопровод Nord Stream на 167 миллионов кубометров в день до 67 миллионов кубометров в день. Хабек назвал это сообщение "политическим решением".