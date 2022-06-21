США хотят ограничить мировые цены на нефть

По ее словам, речь идет об установлении предельной цены или ценовом исключении, которое позволит добиться сразу нескольких результатов - усилить западные санкции против российских энергоносителей и снизить цену на российскую нефть, тем самым сократив доходы правительства России и одновременно увеличив объемы нефти на мировом рынке.

Позитивный эффект для бедных стран

Министр финансов США полагает, что установление предельной цены на нефть также предотвратит "побочные эффекты для стран с невысокими доходами и развивающихся стран", которые в настоящее время страдают от высоких цен на энергию и продовольствие.