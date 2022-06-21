Кучеров помог "Тампе" победить "Колорадо" и получил травму в финале Кубка Стэнли

Игра завершилась со счётом 6:2 (2:1, 4:1, 0:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей голами отметились Энтони Чирелли (14-я минута), Ондржей Палат (15`), Ник Пол (22`), Стивен Стэмкос (28`), Пэт Марун (32`) и Кори Перри (35`). У гостей дубль оформил Габриэль Ландеског (9`, 25`).

Признанный второй звездой встречи российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи. За шесть с половиной минут до конца матча игрок "Колорадо" Девон Тэйвз толкнул Кучерова в спину, ударив его клюшкой, россиянин неудачно упал на лёд и влетел в борт.

Канадец получил двухминутный штраф, а россиянин попытался продолжить игру, но сделав пару неудачных бросков ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу "Колорадо". Четвёртый матч противостояния пройдёт 23 июня на льду "Тампы".

Напомним, "Тампа" является действующим двукратным обладателем Кубка Стэнли.