Фигуристка Косторная сделала новую татуировку. На этот раз парную!

18-летняя Косторная в социальных сетях опубликовала фотографию парной татуировки. Теперь на её руке изображён персонаж мультфильма "Лило и Стич".

ФОТО: instagram.com/aliona_officialnew

"К чему бы это", - написала Алёна в соцсетях.

Sport24 пишет, что Косторная, возможно, встречается с футбольным блогером Андреем Лапушкиным, который является одним из авторов и ведущих YouTube-канала "Ответь по-братски".

У фигуристки уже есть несколько тату - надписи Lovely на ключице и Sequitur cor tuum ("Следуй за своим сердцем") на левом предплечье, а также изображение лисы под ухом.

Алёна Косторная - чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона 2019/2020, серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призёр чемпионатов России.

В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм - 2022 в Пекине (Китай).