Премьер-министр Литвы: никакой блокады Калининграда нет
Литва не интерпретирует санкции Европейского союза (ЕС) и не занимается блокадой Калининградской области, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Литва не интерпретирует санкции Европейского союза (ЕС) и не занимается блокадой Калининградской области, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
"Никакой блокады Калининграда не происходит, просто с минувших выходных введены санкции в отношении части товаров, входящих в так называемый санкционный пакет, в частности стали и черных металлов, а железнодорожные клиенты или участники договоров информированы о введении этих санкции, о том что они не могут переваливаться и перевозиться", - заявила Шимоните журналистам в Сейме во вторник.
По ее словам, о доброй воле Литвы свидетельствует нерасторгнутый договор о пассажирских перевозках в ситуации, когда Россия не могла заплатить за него из-за международных санкций, примененных к банкам страны.
"В этот период были ситуации, когда, скажем, из-за определенных ограничений, примененных к банкам, Россия не могла оплатить перевозку пассажиров, что формально было бы поводом для расторжения договора, но перевозки продолжались, мы продолжали следовать контракту, были найдены финансовые институты, через которые можно было рассчитаться и погасить задолженность", - сказала премьер-министр.
Москва заявила в понедельник, что транзитные ограничения нарушают международные договоренности, и потребовала от Литвы отменить запрет на транзит некоторых товаров по железной дороге в Калининградскую область, а Вильнюс заявил, что не вводил односторонних ограничений и этот запрет предусмотрен санкциями ЕС.
Шимоните с иронией оценивает обвинения России в нарушении международных соглашений, поскольку эта страна сама нарушила большинство соглашений.
"Российская риторика мне кажется не новой, и мы не первый день ее слышим, иронично слышать риторику о нарушениях международных соглашений от государства, которое, я даже не знаю, какое из международных соглашений не нарушило", - сказала Шимоните.
Патрушев: ответ Москвы "серьезно скажется на населении Литвы"
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ответ Москвы на запрет транзита товаров в Калининградскую область "серьезно скажется на населении Литвы".
"Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует.
- цитирует Патрушева ТАСС.
Кроме того, секретарь Совбеза РФ рассказал, что охрана российских границ должна быть усилена с учетом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также что "Украина, находясь под контролем США, накачивалась вооружениями, а также могла стать площадкой для создания биологического и ядерного оружия".
Министр обороны Литвы: угрозы России по блокаде литовского порта вымышлены
Ранее о том, что российские заявления о блокаде литовского порта "высосаны из пальца", заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
У России не было и нет никаких средств, кроме собственного транзита, для перенаправления в свои порты", - написал в понедельник в Facebook Анушаускас.
Министр подчеркивает, что больше нельзя перевозить продукцию из стали и черных металлов из-за санкций, введенных сообществом, и через Латвию, Эстонию, Финляндию, Польшу и другие страны Европейского союза (ЕС), а транзит пассажиров и несанкционированных товаров продолжается.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!