Премьер-министр Литвы: никакой блокады Калининграда нет

"Никакой блокады Калининграда не происходит, просто с минувших выходных введены санкции в отношении части товаров, входящих в так называемый санкционный пакет, в частности стали и черных металлов, а железнодорожные клиенты или участники договоров информированы о введении этих санкции, о том что они не могут переваливаться и перевозиться", - заявила Шимоните журналистам в Сейме во вторник.

"Все прочие товары, которые либо несанкционированные, либо еще не санкционные, а также пассажирский транзит, на который есть специальное соглашение между Евросоюзом, Россией и Литвой, перевозятся", - добавила она.

По ее словам, о доброй воле Литвы свидетельствует нерасторгнутый договор о пассажирских перевозках в ситуации, когда Россия не могла заплатить за него из-за международных санкций, примененных к банкам страны.

"В этот период были ситуации, когда, скажем, из-за определенных ограничений, примененных к банкам, Россия не могла оплатить перевозку пассажиров, что формально было бы поводом для расторжения договора, но перевозки продолжались, мы продолжали следовать контракту, были найдены финансовые институты, через которые можно было рассчитаться и погасить задолженность", - сказала премьер-министр.

Москва заявила в понедельник, что транзитные ограничения нарушают международные договоренности, и потребовала от Литвы отменить запрет на транзит некоторых товаров по железной дороге в Калининградскую область, а Вильнюс заявил, что не вводил односторонних ограничений и этот запрет предусмотрен санкциями ЕС.

Шимоните с иронией оценивает обвинения России в нарушении международных соглашений, поскольку эта страна сама нарушила большинство соглашений.

"Российская риторика мне кажется не новой, и мы не первый день ее слышим, иронично слышать риторику о нарушениях международных соглашений от государства, которое, я даже не знаю, какое из международных соглашений не нарушило", - сказала Шимоните.

Патрушев: ответ Москвы "серьезно скажется на населении Литвы"

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ответ Москвы на запрет транзита товаров в Калининградскую область "серьезно скажется на населении Литвы".

"Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует.

Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия будут серьезными и чувствительными для жителей Литвы",

- цитирует Патрушева ТАСС.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ рассказал, что охрана российских границ должна быть усилена с учетом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также что "Украина, находясь под контролем США, накачивалась вооружениями, а также могла стать площадкой для создания биологического и ядерного оружия".

Министр обороны Литвы: угрозы России по блокаде литовского порта вымышлены

Ранее о том, что российские заявления о блокаде литовского порта "высосаны из пальца", заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Все намеки на то, что Россия может предпринять какие-то "иные меры", что она может заблокировать литовский порт каким-то особым бесконтактным способом, высосаны из пальца.

У России не было и нет никаких средств, кроме собственного транзита, для перенаправления в свои порты", - написал в понедельник в Facebook Анушаускас.

Министр подчеркивает, что больше нельзя перевозить продукцию из стали и черных металлов из-за санкций, введенных сообществом, и через Латвию, Эстонию, Финляндию, Польшу и другие страны Европейского союза (ЕС), а транзит пассажиров и несанкционированных товаров продолжается.