Bloomberg: все страны ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз

Решение было согласовано с послами 27 стран союза на встрече, состоявшейся 20 июня.

Кроме того, страны ЕС готовы предоставить статус кандидата на вступление Молдове, а также Грузии при выполнении дополнительных условий.

Источники Bloomberg отметили, что от Венгрии поступили просьба предоставить такой же статус Боснии и Герцеговине, однако в Евросоюзе сочли подобную инициативу "проблематичной".

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС при выполнении ряда условий, касающихся законодательства и борьбы с коррупцией.

Грузии, согласно рекомендациям Еврокомиссии, такой статус дать пока не готовы, однако в случае выполнения ряда условий к этому вопросу могут вернуться.