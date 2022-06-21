Bloomberg: все страны ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз

Решение было согласовано с послами 27 стран союза на встрече, состоявшейся 20 июня.
Кроме того, страны ЕС готовы предоставить статус кандидата на вступление Молдове, а также Грузии при выполнении дополнительных условий.
Источники Bloomberg отметили, что от Венгрии поступили просьба предоставить такой же статус Боснии и Герцеговине, однако в Евросоюзе сочли подобную инициативу "проблематичной".
Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС при выполнении ряда условий, касающихся законодательства и борьбы с коррупцией.
Грузии, согласно рекомендациям Еврокомиссии, такой статус дать пока не готовы, однако в случае выполнения ряда условий к этому вопросу могут вернуться.
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