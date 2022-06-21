Вт, 21.06.2022
Украинцы ощущают поддержку всего мира, многих известных людей. Владимир Зеленский, президент Украины
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Bloomberg: все страны ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз

Флаги Украины в Латвии ФОТО: Zane Bitere / LETA

Лидеры стран ЕС на запланированном на 23-24 июня саммите собираются объявить, что Украине будет предоставлен статус кандидата на вступление Евросоюз, сообщает "Медуза" со ссылкой на Bloomberg.

Решение было согласовано с послами 27 стран союза на встрече, состоявшейся 20 июня.

Кроме того, страны ЕС готовы предоставить статус кандидата на вступление Молдове, а также Грузии при выполнении дополнительных условий.

Источники Bloomberg отметили, что от Венгрии поступили просьба предоставить такой же статус Боснии и Герцеговине, однако в Евросоюзе сочли подобную инициативу "проблематичной".

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС при выполнении ряда условий, касающихся законодательства и борьбы с коррупцией.

Грузии, согласно рекомендациям Еврокомиссии, такой статус дать пока не готовы, однако в случае выполнения ряда условий к этому вопросу могут вернуться.

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