"Даугавпилс" остался без стадиона. Где будет играть команда?

В разговоре с RUS TVNET генеральный директор футбольного клуба "Даугавпилс" Наурис Мацкевич рассказал, что покрытие поля стадиона "Строитель" не подходит стандартам, и выразил надежду, что к следующему году его удастся поменять и команда вернётся "домой".

Сейчас команда договаривается с соперниками, чтобы ближайшие матчи проводить на выезде. Следующий домашний матч "Даугавпилс" проведёт 31 июля. "Надеемся, что к этому числу закончатся работы на "Эспланаде" и сезон мы доиграем там", - сказал Мацкевич.

"Это тоже вариант, мягко говоря, не лучший. Сам знаешь, как она выглядит. Трибуны там поставят, но всё остальное там не сделали. Там строительная площадка на данный момент, но обещали, что до конца июля она будет готова. Это не лучший вариант, но выбора нет никакого. "Эспланаду" должны были закончить в октябре прошлого года, но как обычно у нас в городе со строительством происходит - даже небольшие работы задерживаются".

На вопрос, была ли помощь, поддержка или обещания со стороны городской думы, Мацкевич ответил отрицательно. "Нет, их это не интересует".

"Федерация готова идти навстречу, дала нам отсрочку и обещала помочь с новым покрытием, но только после того, как "Эспланада" будет полностью закончена, принята и сдана в эксплуатацию. На данный момент мы планируем, что в начале следующего года будем менять это покрытие".

"Стадион "Строитель" - это история, эмоции. "Эспланада" - это хорошее тренировочное поле. Не более того. Жалко, но будем надеяться, что удастся договориться, в следующем году поменяем покрытие и Дума пойдет навстречу, не скажет, что им это не надо", - добавил Мацкевич.

Стадион "Строитель" был открыт в 1989 году, и ранее он был домашним для команд "Динабург" и "Даугава". Последняя реконструкция проводилась в 2011 году, когда естественное травяное покрытие поля заменили искусственным.

После 18 туров "Даугавпилс" с 18 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Латвии.