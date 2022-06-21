Мурниеце: Украине нужно помочь выиграть войну любыми доступными способами

"Мы заинтересованы в прочном мире в Европе, а интересы России идут вразрез с этим", - сказала Мурниеце, отметив, что Украине следует помогать поставками оружия, продолжать вводить санкции и изолировать Россию и ее сателлита - режим Александра Лукашенко. Государства ИТМ также оказывают поддержку Украине, принимая военных беженцев, подчеркнула спикер Сейма.

Мурниеце обратила внимание на проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются страны.

Из-за высоких цен на энергоносители затраты увеличиваются, поэтому необходимо переориентировать поставки энергоресурсов и выйти из зоны зависимости от России, подчеркнула она.

По ее словам, первостепенной задачей ИТМ является европейская безопасность, которую поставило под удар нападение России на Украину. Мурниеце отметила, что присутствие на парламентском форуме в качестве гостя вице-спикера украинского парламента Елены Кондратюк напоминает об устойчивости демократии - украинский парламент продолжает работать даже в условиях войны.

У 12 стран ИТМ имеются необходимые для развития предпосылки, но необходимо развивать сотрудничество. По словам Мурниеце, для развития инфраструктурных проектов в том числе необходимы и частные, и государственные инвестиции.

Председатель комитета Сейма по иностранным делам Рихард Колс отметил, что война, начатая Россией против Украины, будет иметь длительные, негативные и тяжелые экономические последствия. Он отдал должное борьбе Украины за общенациональную и европейскую свободу. Кроме того,

принятое вчера решение установить более тесное партнерство с Украиной в рамках ИТМ поможет восстановить эту страну, добавил политик.

Инициатива трех морей была создана в 2016 году с целью укрепления экономических отношений и развития трансграничных коммуникаций, инфраструктуры и совместимости между 12 странами ЕС, расположенными между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

Государствами-членами Инициативы трех морей являются Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения, стратегическими партнерами - США, Германия и Еврокомиссия.