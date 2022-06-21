Никита Мазепин подал в суд на команду "Формулы-1"

По словам 23-летнего Мазепина, при расторжении контракта у команды была перед ним задолженность по зарплате за 2022 год, которую "Хаас" до сих пор не погасили. Сумму исковых требований Мазепин не уточнил.

"Мне кажется, работодатель как минимум должен компенсировать зарплату до момента увольнения и, наверное, выплатить какое-то выходное пособие. А когда на весь мир тебя пнули куда-то… это, наверное, неправильно. Но это только моё мнение.

Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. Также надо понимать, что у нас было два независимых контракта. И разрыв соглашения с титульным спонсором ["Уралкалием"] не имел прямого влияния на моё будущее в команде. То есть они приняли два отдельных решения. Свои деньги я не видел, поэтому мы идём в суд", - приводит слова Мазепина "Чемпионат".

Напомним, "Хаас" спустя несколько дней после вторжения России в Украину расторгла контракт с Никитой Мазепиным и спонсорское соглашение с "Уралкалием", который возглавляет отец гонщика Дмитрий Мазепин.

Никита Мазепин подписал контракт с "Хаас" в декабре 2020 года, став четвёртым российским пилотом в истории "Формулы-1". Мазепин дебютировал в "Формуле-1" в 2021 году, не набрал ни одного очка и занял последнее, 21-е место в общем зачёте. Его лучший финиш - 14-е место на Гран-при Азербайджана.