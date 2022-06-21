Средства для непредвиденных случаев увеличены еще на 100 млн евро
Правительство во вторник постановило еще на 100 млн евро увеличить в бюджете этого года средства, предусмотренные на непредвиденные случаи.
Правительство во вторник постановило еще на 100 млн евро увеличить в бюджете этого года средства, предусмотренные на непредвиденные случаи.
Средства необходимы для того, чтобы обеспечить необходимое финансирование мер по преодолению последствий Covid-19.
При принятии закона "О государственном бюджете 2022 года" программа "Средства на непредвиденные случаи" была утверждена в размере 82,57 млн евро. Чтобы обеспечить финансирование мер по преодолению последствий Covid-19, в январе правительство приняло решение увеличить ее на 300 млн евро, а в феврале для мер по поддержке населения в условиях резкого роста цен на энергоресурсы - на 250 млн евро.
Для обеспечения финансирования единовременных бюджетных инвестиций в государственную оборону в связи с агрессией России против Украины и растущими геополитическими рисками программа "Средства на непредвиденные случаи" была увеличена еще на 62,5 млн евро.
В свою очередь для обеспечения поддержки украинских беженцев в мае средства на непредвиденные расходы были увеличены на 50 млн евро.
Таким образом, в целом объем этой бюджетной программы уже достиг 845,1 млн евро.
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