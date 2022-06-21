Средства для непредвиденных случаев увеличены еще на 100 млн евро

Средства необходимы для того, чтобы обеспечить необходимое финансирование мер по преодолению последствий Covid-19.

Как поясняет Минфин, в настоящее время остаток в бюджетной программе "Средства на непредвиденные случаи" составляет 72,2 млн евро, но уже получены запросы на выделение из нее еще 56,8 млн евро.

При принятии закона "О государственном бюджете 2022 года" программа "Средства на непредвиденные случаи" была утверждена в размере 82,57 млн евро. Чтобы обеспечить финансирование мер по преодолению последствий Covid-19, в январе правительство приняло решение увеличить ее на 300 млн евро, а в феврале для мер по поддержке населения в условиях резкого роста цен на энергоресурсы - на 250 млн евро.

Для обеспечения финансирования единовременных бюджетных инвестиций в государственную оборону в связи с агрессией России против Украины и растущими геополитическими рисками программа "Средства на непредвиденные случаи" была увеличена еще на 62,5 млн евро.

В свою очередь для обеспечения поддержки украинских беженцев в мае средства на непредвиденные расходы были увеличены на 50 млн евро.

Таким образом, в целом объем этой бюджетной программы уже достиг 845,1 млн евро.