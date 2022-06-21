Утверждена новая модель расчета и распределения дотаций для зарплат учителей

Новый "Порядок, в котором рассчитывается и распределяется целевая дотация из государственного бюджета на оплату труда педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях и общеобразовательных средних учреждениях государственных вузов" предусматривает введение с 1 сентября этого года модели распределения финансирования "Школьник в самоуправлении", которая будет означать децентрализацию процесса принятия решений и изменение принципа расчетов.

Новая модель предусматривает, что целевые дотации будут рассчитываться для самоуправлений, а не для каждого учебного заведения, как до сих пор. В результате местным органам власти будет отведена более значительная роль в оптимизации образовательных учреждений и обеспечении конкурентоспособности зарплат педагогов. Кроме того, предусмотрено, что самоуправления должны будут направлять не менее 7% выделенного финансирования на обеспечение вспомогательного персонала и не более 15% - на административный персонал.

Чтобы стимулировать самоуправления проводить оптимизацию сети учебных заведений в регионе, всем самоуправлениям, где сеть школ упорядочена, доплаты за качество со следующего учебного года будут увеличены до 2,5%.

Если же соотношение учащихся и преподавателей будет выше среднего по стране в 2022 году, будет выделено 2% дополнительного финансирования.

Кроме того, новая модель увеличит финансирование государственных гимназий.

Как отмечает Министерство образования и науки (МОН), изменения усилят три требования к самоуправлениям - обязанность и ответственность по обеспечению качественного образовательного процесса в каждом образовательном учреждении, применение при определении размера вознаграждения педагогов минимальной месячной ставки заработной платы и оплату труда вспомогательного персонала и работников администрации из вышеуказанных финансовых средств.

В качестве обязательного условия для самоуправлений при распределении целевых дотаций образовательным учреждениям установлено требование обеспечить размер месячной зарплаты педагогов не ниже ставки минимальной месячной зарплаты.

Как указывает МОН, в текущей ситуации наблюдается недостаточное влияние на процесс оптимизации сети школ и вытекающий из этого недостаточно активный поиск решений по обеспечению полной рабочей ставки для учителей. Из этого МОН делает вывод о том, что текущая ситуация не способствует существенным изменениям размера средней зарплаты латвийских учителей.

Одной из причин неэффективности распределения целевых дотаций из госбюджета упоминается чрезмерная централизация, или принятие решений о дотациях на уровне министерства, когда министерство рассчитывает дотации для каждого образовательного учреждения. Действующее положение не предусматривает широких полномочий учредителей образовательных учреждений или достаточной гибкости в отношении размера предоставляемых им целевых дотаций. Поэтому необходимо ввести новую модель "Школьник в самоуправлении".

Напомним, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) призвал учителей школ начать с сентября бессрочную забастовку.

По словам главы профсоюза Инги Ванаги, профсоюз больше не будет проводить пикеты или шествия, потому что неспособность политиков найти компромисс и выполнить требования LIDZA показала "истинное отношение" властей к проблемам учителей.

Поэтому в сентябре планируется начать бессрочную забастовку, и это решение было единогласно принято советом LIZDA. Как подчеркнула Ванага, это будет не предупредительная забастовка, которая продлится определенное время, а продолжится до тех пор, пока требования LIZDA не будут услышаны.

Ванага напомнила, что в 2015 году состоялась однодневная забастовка учителей. В ее результате совет профсоюзов сделал вывод, что забастовка будет эффективной только в том случае, если будет бессрочной.

Кроме того, LIZDA обратится к самоуправлениям, руководителям образовательных учреждений, представителям вузов и родителям, так как при текущей загруженности педагоги не могут уделять достаточно времени выполнению требований, установленных для нового учебного содержания.