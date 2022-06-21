Латвийцы все чаще едут в Беларусь за более дешевыми товарами

Общественные перевозчики также используют это время для создания новых автобусных маршрутов в Беларусь, которые пользуются большим спросом.

С 15 апреля граждане Латвии получили возможность пересекать белорусскую границу без визы. Эта возможность используется достаточно активно, несмотря на предупреждения МИД Латвии о том, что посещать Беларусь небезопасно.

Житель Латвии Михаил говорит: "Теперь можно свободно передвигаться, покупать продукты. Много чего дешевле в два раза, поэтому мы с женой туда ездим.

Покупаем тот же сахар, рыбу, консервы. Конечно, есть ограничение на количество товара, но при поездке с женой можно взять двойное количество. То же самое с топливом, залил полный бак и месяц катаюсь. Там, выезжая за Браслав, можно купить дизель за 80 копеек. А у нас он стоит больше двух евро".

В Государственном пограничном комитете РБ сообщили, что в первый день безвизового режима из Латвии прибыли почти 300 человек.

"В связи с тем, что Республика Беларусь отменила визовый режим для граждан Латвийской Республики, поток автомобилей в пунктах пропуска Силене и Патерниеки значительно увеличился", - сообщил Владимир Шерст, главный инспектор Службы пограничного и иммиграционного контроля Даугавпилсского управления Госпогранохраны.

Шерст отмечает, что если раньше латвийско-белорусскую границу пересекало около 1000 автомобилей в месяц, то после отмены визового режима их количество увеличилось до 6000-7000.

По мере увеличения количества транспорта на границе часто приходится стоять в длинных очередях, но людей это особо не пугает. На осмотр каждой машины уходит не меньше пары часов, бывают дни, когда очереди действительно большие.

На автобусах жители Латвии также везут товары, купленные в Беларуси. Среди них можно увидеть и продукты питания, и текстиль.