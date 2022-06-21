Умер легендарный футболист "Даугавы" Георгий Смирнов

Георгий Смирнов родился 20 января 1936 года в Санкт-Петербурге. В составе рижского "Динамо" он выступал с 1957 по 1969 год. В 1960 году он забил 11 голов и был включён в список 33 лучших игроков сезона в чемпионате СССР. Ни один представитель латвийских клубов не удостаивался такой чести.

Несмотря на возможности перебраться в ведущие клубы СССР, Смирнов оставался верен рижской "Даугаве" и латвийскому футболу. После завершения карьеры Георгий Смирнов долгое время работал помощником, а затем и главным тренером в команде "ВЭФ". Часто Смирнова можно было увидеть и на чемпионатах среди латвийских ветеранов.

В первые годы независимости Георгий Смирнов работал в команде "Пардаугава", куда его пригласил тогдашний президент футбольной федерации Владимир Лесков.

В 2006 году Смирнов получил особое признание от УЕФА за свой пожизненный вклад в футбол по случаю 50-летия организации. В начале этого года Смирнов стал одним из первых двух лауреатов, которые удостоились награды от LFF за вклад в латвийский футбол.