Минобороны РФ: Россия нанесла удар в ответ на ракетный обстрел буровых вышек в Черном море

Как утверждает министерство, российские военные уничтожили в районе Одессы ангары, в которых находились беспилотные летательные аппараты "Байрактар-ТБ2". Также в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух артиллерийских взводов и двух зенитно-ракетных комплексов.

Согласно данным РФ, украинские военные нанесли удар по буровым платформам с помощью противокорабельных ракет и "Байрактара" после того, как провалилась их операция по захвату острова Змеиный.

Руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко предположил, что Украина нанесла удар по буровым вышкам, поскольку они используются Россией в военных целях, пишет "Медуза".

Власти Украины пока никак не прокомментировали заявления Минобороны РФ.

Как сообщалось, в понедельник утром, 20 июня, украинские войска нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов.

Россия завладела этими нефтедобывающими вышками после аннексии полуострова в 2014 году.

"Удар был нанесен по трем вышкам. На них находилось 109 человек, 21 человек уже эвакуирован", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Газоснабжение Крыма, по его словам, не нарушено.

В результате обстрела несколько человек пострадали, семеро пропали без вести.

Во время войны невозможно оперативно проверит информацию, которую распространяют официальные представители конфликтующих сторон.