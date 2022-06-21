Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на грузовой автотранспорт

"Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Калининградской области.

Эту же информацию агентству подтвердили в нескольких компаниях-автоперевозчиках. По данным автоперевозчиков, на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай уже разворачивают автомобили, в результате чего там образовалась большая очередь из грузовых автопоездов.

Как сообщалось, 18 июня Литва закрыла железнодорожный транзит в Калининградскую область для товаров, попавших под европейские санкции. По данным губернатора Калининградской области, запрет коснулся от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ.

В МИД РФ заявили, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право "на действия по защите своих национальных интересов".