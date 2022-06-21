Главное за 21 июня ⟩ Поддержка на отопительный сезон, задержание Линдермана и самая большая рыба в мире

Новости Латвии:

Во вторник, 21 июня, правительство приняло к сведению информационный доклад Министерства благосостояния о поддержке населения для компенсации стремительно растущей инфляции и цен на энергоносители, тем самым согласовав меры поддержки на этот отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля следующего года. Ориентировочная сумма - 350,2 млн евро, сообщает LETA.

Правительство утвердило новую модель расчета и распределения дотаций на заработную плату педагогов, что обеспечит дополнительное финансирование самоуправлениям с упорядоченной сетью образовательных учреждений в регионе.

На Лиго изменится время работы рижских торговых центров. В четверг, 23 июня, торговые центры будут работать меньше, а в пятницу, 24 июня, большинство из них будет закрыто, выяснило агентство LETA.

В Риге был задержан политический активист Владимир Линдерман, сообщила в Facebook журналист Алла Березовская. Подробностей задержания пока нет.

В возрасте 86 лет скончался один из лучших за всю историю латвийских футболистов Георгий Смирнов, сообщает Латвийская федерация футбола (LFF).

Не знающие латышского языка тренеры в Даугавпилсе на время обучения отстранены от работы, сообщил на пресс-конференции мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

В начале недели социальные сети взбудоражила новость о вечеринке по случаю дня рождения российского предприятия NL International, на которой также присутствовали местные знаменитости Саманта Тина и Маркус Рива. Теперь оба артиста раскрыли, что сделают с заработанными гонорарами.

С наступлением астрономического лета в Латвию придет первая в этом году волна тепла, прогнозируют синоптики.

Главное за рубежом:

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщила во вторник BNS пресс-служба Генштаба Сил обороны Эстонии.

Литва не интерпретирует санкции Европейского союза (ЕС) и не занимается блокадой Калининградской области, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Лидер правящей польской консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский ушел с должности заместителя премьер-министра, пишет dpa.

В реке Меконг в Камбодже поймана самая большая в мире из зарегистрированных пресноводная рыба, сообщает ABC News.

Украинские власти бьют в набат: Россия вывозит с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей зерно. Би-би-си выяснила, кому может принадлежать это зерно и как его вывозят, а также поговорила с перевозчиками, которые признались, что колонны с украинским зерном идут с военным сопровождением.

Интересное чтиво:

​В Латвии расследуют громкое дело об убийстве администратора неплатежеспособности, адвоката Мартиньша Бункуса. Среди подозреваемых в этом деле фигурирует и совладелец холдинга Mono и еще десятка компаний Михаил Ульман, ныне находящийся под арестом. RUS TVNET собрал, что известно о бизнесмене, много лет фигурировавшем в списках миллионеров Латвии.

Анна Добрыднева – украинская певица и экс-участница группы "Пара нормальных" – ведет свою борьбу на творческом фронте. В интервью RUS TVNET Анна рассказала, как изменилась ее жизнь с началом войны в Украине.

Надеюсь, нам удастся избежать окончательной ядерной катастрофы и воплощения рассказов Владимира Сорокина на территории того, что останется от России, заявил в интервью порталу TVNET политолог, журналист и главный редактор издания "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов. Он также рассказал о будущем России, некомпетентности Путина, проблемах российской журналистики, гостеприимстве Латвии и многом другом.

Лиго! Это веский повод, чтобы проверить свои знания по приготовлению шашлыка и быть во всеоружии в этот день.