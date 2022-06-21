Главное за 22 июня ⟩ Причина ареста Линдермана, первый электропоезд и подготовка к Лиго

На этой неделе чешская компания Škoda Vagonka, принадлежащая Škoda Group, доставит в Латвию первый новый электропоезд, остальные два электропоезда будут доставлены в последнюю неделю июня, сообщили представители AS Pasažieru vilciens.

За минувшие выходные Государственная полиция в Риге и Айзкраукле зафиксировала двух водителей, которые предлагали полицейским взятки в размере 200 и 50 евро.

Главное за рубежом:

Европа должна срочно готовиться к полному прекращению поставок газа из России этой зимой, предупредило Международное энергетическое агентство. Как пишет Русская служба BBC, заявление последовало после сокращения экспорта топлива из РФ в ряд стран Европы.

Утром 21 июня российские государственные агентства сообщили, что двое пленных граждан США Александр Дрюке и Энди Хьюн содержатся в Донецке. Это значит, что им может грозить разрешенная в самопровозглашенной ДНР смертная казнь - за наемничество.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области России утром в среду, 22 июня, по неофициальной информации, подвергся атаке беспилотника, после чего возник пожар, передает "Медуза". Информации о пострадавших на данный момент нет.

Украинская армия уничтожила российскую самоходную зенитную артиллерийскую установку "Панцирь С1", а также радиолокационную станцию ​​и автомобили, обстреляв остров Змеиный.

В возрасте 45 лет скончался популярный российский исполнитель Пьер Нарцисс.

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Рассказываем, где можно будет по-настоящему ощутить праздник Лиго уже 22 июня, а также провести Янову ночь (с 23 июня на 24), если вы остаетесь в столице!

С тех пор как Россия напала на Украину, столица Грузии превратилась в одно из самых интересных мест на Земле. Сюда приехала значительная часть культурной и интеллектуальной элиты России – художники, писатели, журналисты, актёры, режиссёры, философы и профессора. Зайдите в любое кафе, и вы неизбежно услышите русскую речь или даже встретите знакомое лицо. Уютный и живописный город Тбилиси невелик, здесь всё на виду. Сегодня здесь бесчисленное количество украинских флагов и лозунгов, выражающих поддержку этой стране. На заборах и стенах домов множество надписей: Fuck Putin, Fuck Russia, "Русский военный корабль, иди на х*й".

Сергей Шнуров, он же Шнур, популярный в России певец и исполнитель, в апреле выпустил новую песню и клип под названием "Геополитическая". На видео автор сидит в тельняшке рядом с вокалисткой Зоей, под глазом у которой красуется синяк, рассказывает "Чайка".

"Они привлекали особенное внимание. Мало того что двойняшки, так еще и в кожаных косухах, машущие головой в такт музыке и складывающие маленькие пальчики в "козу". Это не может не умилять!" - говорят 35-летняя Марина и 40-летний Сергей Лисеенко. Вот уже который год они с двумя детьми (Денисом и Дианой) приезжают на метал-фестиваль Zobens un Lemess. Их общительные малыши хорошо знакомы постоянным посетителям концертов тяжелой музыки.