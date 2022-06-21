Главное за 22 июня ⟩ Причина ареста Линдермана, первый электропоезд и подготовка к Лиго
Уже завтра нас ждет празднование Лиго. Где можно праздновать в Риге, а также о других новостях в подборке новостей RUS TVNET.
Уже завтра нас ждет празднование Лиго. Где можно праздновать в Риге, а также о других новостях в подборке новостей RUS TVNET.
Новости Латвии:
Этот учебный год официально закончился, школьники и их родители немного выдохнули и отправились на каникулы. Учителя же, напротив, мобилизовались - работники сферы образования вышли на массовую акцию протеста, профсоюз грозит забастовкой с сентября. Круг проблем - несоразмерная нагрузка, недостаточная зарплата и нехватка профессионалов. Особую остроту ситуации придает переход на обучение только на государственном языке. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, что происходит с образованием в Латвии.
Во вторник, 21 июня, был задержан пророссийский активист Владимир Линдерман, которому инкриминируется оправдание геноцида, преступлений против человечества, мира и военных преступлений, подтвердила агентству LЕТА его адвокат Елена Квятковская. Служба государственной безопасности сообщила, что Линдерман задержан за систематическое восхваление и оправдание в интернете военных преступлений вооруженных сил России против украинцев и украинского государства.
"По слухам, 20 или 21 июня - последний день для оригинальных троллейбусов Solaris в Риге", - написал пользователь Twitter Виестур Круминьлиепа. Слухи это или правда, TVNET рассказала представитель компании Rīgas satiksme Инесе Розите.
Латвийская авиакомпания аirBaltic с сентября отменит четыре рейса из Вильнюсского аэропорта, а полеты в Париж, Берлин, Таллин и Ригу станут реже, сообщает портал новостей 15min.lt.
На этой неделе чешская компания Škoda Vagonka, принадлежащая Škoda Group, доставит в Латвию первый новый электропоезд, остальные два электропоезда будут доставлены в последнюю неделю июня, сообщили представители AS Pasažieru vilciens.
За минувшие выходные Государственная полиция в Риге и Айзкраукле зафиксировала двух водителей, которые предлагали полицейским взятки в размере 200 и 50 евро.
Главное за рубежом:
Европа должна срочно готовиться к полному прекращению поставок газа из России этой зимой, предупредило Международное энергетическое агентство. Как пишет Русская служба BBC, заявление последовало после сокращения экспорта топлива из РФ в ряд стран Европы.
Утром 21 июня российские государственные агентства сообщили, что двое пленных граждан США Александр Дрюке и Энди Хьюн содержатся в Донецке. Это значит, что им может грозить разрешенная в самопровозглашенной ДНР смертная казнь - за наемничество.
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области России утром в среду, 22 июня, по неофициальной информации, подвергся атаке беспилотника, после чего возник пожар, передает "Медуза". Информации о пострадавших на данный момент нет.
Украинская армия уничтожила российскую самоходную зенитную артиллерийскую установку "Панцирь С1", а также радиолокационную станцию и автомобили, обстреляв остров Змеиный.
В возрасте 45 лет скончался популярный российский исполнитель Пьер Нарцисс.
Интересное чтиво:
Рассказываем, где можно будет по-настоящему ощутить праздник Лиго уже 22 июня, а также провести Янову ночь (с 23 июня на 24), если вы остаетесь в столице!
С тех пор как Россия напала на Украину, столица Грузии превратилась в одно из самых интересных мест на Земле. Сюда приехала значительная часть культурной и интеллектуальной элиты России – художники, писатели, журналисты, актёры, режиссёры, философы и профессора. Зайдите в любое кафе, и вы неизбежно услышите русскую речь или даже встретите знакомое лицо. Уютный и живописный город Тбилиси невелик, здесь всё на виду. Сегодня здесь бесчисленное количество украинских флагов и лозунгов, выражающих поддержку этой стране. На заборах и стенах домов множество надписей: Fuck Putin, Fuck Russia, "Русский военный корабль, иди на х*й".
Сергей Шнуров, он же Шнур, популярный в России певец и исполнитель, в апреле выпустил новую песню и клип под названием "Геополитическая". На видео автор сидит в тельняшке рядом с вокалисткой Зоей, под глазом у которой красуется синяк, рассказывает "Чайка".
"Они привлекали особенное внимание. Мало того что двойняшки, так еще и в кожаных косухах, машущие головой в такт музыке и складывающие маленькие пальчики в "козу". Это не может не умилять!" - говорят 35-летняя Марина и 40-летний Сергей Лисеенко. Вот уже который год они с двумя детьми (Денисом и Дианой) приезжают на метал-фестиваль Zobens un Lemess. Их общительные малыши хорошо знакомы постоянным посетителям концертов тяжелой музыки.
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