По подозрению в покушении на убийство в Кенгарагсе задержан мужчина

В четверг, 16 июня, около 21:00 Госполиция и медики получили поступила информация от очевидца, который сообщил, что на пересечении улиц Маскавас и Прушу в Риге мужчина получил ножевые ранения. Виновный мужчина с места происшествия скрылся, а пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

Предполагаемый мужчина был найден в течение нескольких часов в ломбарде в Риге, на улице Маскавас. Сотрудники полиции задержали мужчину 1973 года рождения. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в его крови превысило три промилле.

Установлено, что потерпевший был знаком с предполагаемым преступником и между ними возник конфликт по личным причинам и, скорее всего, из-за злоупотребления алкоголем.

В связи с происшествием продолжается расследование уголовного дела за покушение на убийство. Такое правонарушение наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет с испытательным сроком до трех лет.

Суд заключил подозреваемого под стражу в субботу, 18 июня.

Пострадавший, в свою очередь, продолжает находиться в больнице.