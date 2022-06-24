Лана - жена польского футболиста, из-за которой он остался в России

32-летний Рыбус 11 июня на правах свободного агента подписал контракт с московским "Спартаком". Ранее он играл за "Локомотив" - с лета 2017-го.

Футболиста не смутило, что 24 февраля Россия развязала войну в Украине, которая продолжается до сих пор. На решение поляка не повлияла также реакция большинства болельщиков на родине, которые недоумевали - почему игрок всё ещё находится в стране-агрессоре.

Более того, Рыбус остался в России, даже несмотря на то, что тренер национальной команды Чеслав Михневич принял решение не вызывать игрока в сборную Польши. Таким образом, футболист практически наверняка пропустит грядущий чемпионат мира, где Польша выступит в одной группе с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.

Причина, по которой футболист выбрал Россию, проста - у него там семья.

Жена футболиста Лана Байматова - осетинка. С ней он познакомился в 2017 году в московском ресторане, в котором девушка работала менеджером.

"Когда Мацей приехал в Москву заключать договор с "Локомотивом", он пришел пообедать с нашим общим знакомым, и мы познакомились, а после он начал приходить и на обед, и на ужин, и после тренировки до тех пор, пока я не дала ему свой номер", - рассказывала Лана.

В марте 2018 года пара сыграла свадьбу. А в октябре у Мацея и Ланы родился сын Роберт. Что касается свадьбы, то первое торжество провели во Владикавказе с огромным уважением и вниманием к национальным обычаям Осетии.

В январе 2021 года у пары родился второй ребёнок. Его назвали Адриан. Сейчас Рыбус и его супруга живут в Москве. И, кажется, футболист не собирается менять свою жизнь и покидать страну, которая в XXI веке решила развязать войну в центре Европы.