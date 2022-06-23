ВИДЕО ⟩ Последний матч на "Строителе" и разгромное поражение РФШ

18-й тур начался с домашней победы "Даугавпилса" над "Супер Новой" - 1:0. Хоязева могли отличиться на 50-й минуте, но Уильям Муквеле не смог реализовать 11-метровый удар. Камерунец всё-таки отличился на 79-й минуте, получив передачу от Кирилла Ильина.

Отметим, что для "Даугавпилса" этот матч стал последним на стадионе "Строитель" в текущем сезоне.

В другом матче вторника юрмальский "Спартак" у себя дома победил "Метту", для которой это поражение стало третьим подряд. Матч проходил на стадионе "Слока" и завершился победой хозяев со счётом 4:2.

"Метта" вышла вперёд на 34-й минуте после гола Артёма Пузыревского, но всего четыре минуты спустя "Спартак" сравнял счёт усилиями Олега Лайзанса. Незадолго до перерыва Пузыревскис оформил дубль, забив после передачи Нормунда Улдрикиса.

Во втором тайме начался бенефис Абиодуна Огунийи. Нигерийский футболист оформил хет-трик, отличившись на 57-й, 58-й и 78-й минутах.

В центральном матче 18-го тура встречались лидеры турнирной таблицы - "Валмиера" и РФШ. К сожалению, равной борьбы не получилось и "Валмиера" одержала разгромную победу со счётом 4:0.

Хозяева вышли вперёд на 52-й минуте благодаря голу Камило Мена. На 81-й минуте колумбийца заменил Лука Силагадзе и всего три минуты спустя грузинский полузащитник отдал голевую передачу, а Папе Фалл удовил преимущество "Валмиеры".

На 89-й минуте отличился и сам Силагадзе, который точно реализовал 11-метровый удар. Точку в матче на 92-й минуте поставил Альюн Ндойе.

Достаточно неожиданный результат был зафиксирован в матче между "Лиепаей" и "Тукумсом", который проходил на стадионе "Даугава" и завершился победой гостей со счётом 2:1.

"Лиеапая" вышла вперёд на 43-й минуте благодаря голу Криша Карклиньша, но уже на 45-й минуте "Тукумс" сравнял счёт усилиями Кристиана Каушелиса. Победу гостям на 74-й минуте принёс Кристерс Эдуард Шванс, который вышел на замену за шесть минут до этого.

В заключительном матче 18-го тура "Рига" на своём поле одержала минимальную победу над "Аудой" - 1:0. Единственный гол на 80-й минуте забил украинский защитник Александр Каплиенко, который отправил мяч в собственные ворота.

После 18 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 47 очков. На втором месте располагается "Рига" (40), а замыкает тройку лучших РФШ (39). Далее идут "Лиепая" (36), "Ауда" (24), "Даугавпилс" (21), "Тукумс" (14), "Метта" (13), "Спартак" (11) и "Супер Нова" (5).

В 19-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 26 и 27 июня, "Тукумс" на своём поле сыграет с "Даугавпилсом", "Спартак" с РФШ, "Рига" с "Валмиерой", "Лиепая" с "Супер Новой", а "Метта" с "Аудой".