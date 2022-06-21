Вт, 21.06.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Власти Харьковской области сообщили о гибели 15 человек в результате обстрелов

ФОТО: EPA/Scanpix

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о гибели 15 человек в результате обстрелов региона российскими военными 21 июня, пишет "Медуза".

16 человек получили ранения.

По словам Синегубова, шесть человек погибли в Чугуеве, пять - в Харькове, трое - в районе поселка Золочева.

В Харьковском районе погиб ребенок, заявил губернатор.

Во время войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.

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