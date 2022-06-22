Видео ⟩ "Вы ручку забыли!" Как автомобилисты пытаются дать взятку полиции

Водители обоих транспортных средств нарушили скоростной режим, один из них также находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управление автомобилем. Государственная полиция напоминает, что дача взятки является уголовным преступлением.

В минувшее воскресенье, 19 июня, около 21:00 бригада дорожной полиции Рижского регионального управления на Бривибас гатве в Риге зафиксировала автомобиль Volvo, скорость которого составляла 91 км/ч, в населенном пункте, где ехать разрешается со скоростью не выше 50 километров в час.

Остановив машину и проверив концентрацию алкоголя, у мужчины было зафиксировано опьянение на уровне 2,49 промилле.

Видео: Видео Госполиции

Кроме того, полиция выяснила, что водитель не имел прав на управление транспортным средством. Понимая, что у него большие неприятности, водитель предложил полицейским взятку в размере 200 евро, чтобы избежать ответственности.

За превышение скорости на водителя наложен штраф в размере 160 евро, а за вождение без прав в состоянии алкогольного опьянения и за попытку дачи взятки возбуждены уголовные дела.

18 июня работники полиции Земгальского районного управления на 107-м километре шоссе Рига - Даугавпилс в Айзкраукльском районе, где максимально разрешенная скорость составляет 90 километров в час, зафиксировали автомобиль Ford F150, ехавший со скоростью 125 километров в час.

В ходе разговора водитель подчеркнул, что является честным гражданином и до сих пор не нарушал никаких правил дорожного движения. После заполнения документов, когда сотрудник полиции отправился к служебной машине, водитель Ford сказал ему: "Вы забыли ручку!" и передал ему ручку с обернутой вокруг банкнотой в 50 евро.

Теперь автомобилист больше не сможет назвать себя честным - после попытки дать взятку против него также возбуждено уголовное дело. Также, за превышение скорости он оштрафован на 80 евро.

Государственная полиция напоминает, что взяточничество является уголовным преступлением и не допускается! Стоит не откупаться от штрафа, а осознавать опасность нарушения и думать, как не повторить это в будущем. Государственная полиция также напоминает, что употребление алкоголя и вождение любого транспортного средства несовместимы. Если вы выпили - не садитесь за руль. Полиция призывает всех участников дорожного движения нести ответственность и защищать себя и других от последствий безрассудных действий. Не садитесь за руль и не позволяйте другим управлять автомобилем в нетрезвом виде.