NEPLP ограничивает ретрансляцию пяти телеканалов из России

Решение касается телеканалов:

"ТНТ-Comedy",

"THT4 International",

FRIDAY International,

KHL TV channel

TNT Music.

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш ранее сообщил, что совет принял решение запретить транслировать на территории Латвии пять российских программ, вещание которых Административный окружной суд ранее восстановил.

Как указал Аболиньш, NEPLP смог принять такое решение в соответствии с недавно принятыми Сеймом поправками к закону об электронных СМИ, которые предоставляют совету право ограничивать трансляцию иностранных программ из стран, угрожающих суверенитету других стран.

"Латвия не должна участвовать в финансировании войны на Украине",

- заявил председатель NEPLP, подчеркнув, что эти, а также другие российские каналы, запрещенные в Латвии, не смогут вернуться в латвийский эфир до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с Украины и не освободит оккупированные территории, в том числе Крым.

Как сообщалось, в Латвии с 9 июня в соответствии с решением NEPLP запрещено вещание всех каналов, зарегистрированных в России.

16 июня Административный окружной суд постановил приостановить действие решения NEPLP от 7 марта, которым запрещалось вещание телепрограмм "ТНТ-Comedy", "THT4 International", FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music.