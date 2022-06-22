Контратака на Змеиный: Украина уничтожила российский зенитный комплекс "Панцирь С1"

Об этом в среду, 22 июня, сообщил штаб украинского оперативного командования "Юг". За сутки в южной зоне боевых действий уничтожено 49 российских оккупантов, две самоходные гаубицы, один тягач, радиолокационная станция, склад боеприпасов, а также пять автомобилей и единиц бронетехники.

Всего в южной зоне боевых действий украинская артиллерия за сутки обстреляла 150 целей противника, а авиация нанесла пять авиаударов.

О серии ударов ВСУ по острову Змеиный сообщалось еще в понедельник, 20 июня. В результате, по информации украинской стороны, на острове якобы произошли десятки взрывов и пожар. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что российские войска отбили атаку на Змеиный и сбили 13 беспилотников ВСУ.