Ср, 22.06.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Контратака на Змеиный: Украина уничтожила российский зенитный комплекс "Панцирь С1"

ФОТО: Pancir S1/shutterstock.com

Украинская армия уничтожила российскую самоходную зенитную артиллерийскую установку "Панцирь С1", а также радиолокационную станцию ​​и автомобили, обстреляв остров Змеиный.

Об этом в среду, 22 июня, сообщил штаб украинского оперативного командования "Юг". За сутки в южной зоне боевых действий уничтожено 49 российских оккупантов, две самоходные гаубицы, один тягач, радиолокационная станция, склад боеприпасов, а также пять автомобилей и единиц бронетехники.

Всего в южной зоне боевых действий украинская артиллерия за сутки обстреляла 150 целей противника, а авиация нанесла пять авиаударов.

О серии ударов ВСУ по острову Змеиный сообщалось еще в понедельник, 20 июня. В результате, по информации украинской стороны, на острове якобы произошли десятки взрывов и пожар. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что российские войска отбили атаку на Змеиный и сбили 13 беспилотников ВСУ.

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