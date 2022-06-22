Кто вам платит? ⟩ Забастовка учителей, полный переход на латышский язык: что происходит в школах Латвии

Этот учебный год официально закончился, школьники и их родители немного выдохнули и отправились на каникулы. Учителя же, напротив, мобилизовались - работники сферы образования вышли на массовую акцию протеста, профсоюз грозит забастовкой с сентября. Круг проблем - несоразмерная нагрузка, недостаточная зарплата и нехватка профессионалов. Особую остроту ситуации придает переход на обучение только на государственном языке. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, что происходит с образованием в Латвии.