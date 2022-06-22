Ср, 22.06.2022
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Кто вам платит? ⟩ Забастовка учителей, полный переход на латышский язык: что происходит в школах Латвии

16 июня в Риге прошла акция протеста Латвийского профсоюза работников образования и науки. В протесте приняли порядка 3 тысяч человек. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Этот учебный год официально закончился, школьники и их родители немного выдохнули и отправились на каникулы. Учителя же, напротив, мобилизовались - работники сферы образования вышли на массовую акцию протеста, профсоюз грозит забастовкой с сентября. Круг проблем - несоразмерная нагрузка, недостаточная зарплата и нехватка профессионалов. Особую остроту ситуации придает переход на обучение только на государственном языке. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, что происходит с образованием в Латвии.

Гости эфира:

Денис Клюкин - директор Рижской Ринужской средней школы;

Антонина Ненашева - депутат Рижской думы, работает в Комитете образования, культуры и спорта ("Прогрессивные").

Темы эфира:

  • Основные требования педагогов - за что именно выступают сотрудники образования, почему именно сейчас и как реагирует власть?
  • Хроническая нехватка педагогического состава - как это решается сейчас, как это надо решать?
  • Переход на обучение только на государственном языке в течение трех лет - за и против.

Сегодня эфир начнется в 16:00! До встречи тут или на страничке RUS TVNET Facebook.

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