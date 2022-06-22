Россиянина признали лучшим вратарём сезона в НХЛ

Кроме Шестёркина на трофей претендовали финский голкипер "Нэшвилл Предаторз" Юусе Сарос и швед Якоб Маркстрём из "Калгари Флеймз". Победитель определялся голосованием генеральных менеджеров клубов лиги.

По итогам голосования Шестёркин набрал 154 очка. Маркстрём занял второе место (53 очка), Сарос замкнул тройку лидеров (32 очка).

Шестёркин стал третьим российским вратарём в истории НХЛ, которому удалось завоевать "Везину". Ранее приз доставался Сергею Бобровскому (2013, 2017) и Андрею Василевскому (2019).

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Шестёркин принял участие в 53 встречах, в которых одержал 36 побед. В среднем за игру 26-летний россиянин отражал 93,5% бросков и пропускал 2,07 шайбы - по этим показателям он занял первое место в лиге. На его счету 6 "сухих" матчей.

"Нью-Йорк Рейнджерс" в плей-офф дошёл до полуфинала, где в шести матчах проиграл действующему чемпиону "Тампа-Бэй Лайтнинг" (2-4 в серии).

Шестёркин играет в НХЛ с 2019 года, ранее в КХЛ он выступал за "Спартак" и СКА. В составе сборной России вратарь выиграл Олимпиаду 2018 года и дважды становился бронзовым призёром чемпионатов мира (2016, 2017).