ФОТО: Пресс-фото

Чтобы поспособствовать сортировке и передаче на вторичную переработку отслужившей свой срок электротехники, «Latvijas Zaļais punkts» вместе с предприятием по хозяйственному обслуживанию окружающей среды ООО «Eco Baltia vide», а также с «Tet» и «Maxima Latvija» с мая этого года по всей Латвии проводит кампанию "Тур по сортировке электротехники". С 1 по 31 июля пройдет 2-й этап кампании, во время которой жителям предлагается принести накопленную технику на какую-либо из 59 сортировочных площадок по всей Латвии. Каждый участник кампании, который сдаст какое-либо устройство, сможет принять участие в розыгрыше с ценными призами – новым телефоном, роботом для чистки пола или подарочной картой магазина «Maxima» стоимостью 100 евро.

Директор «Latvijas Zaļais punkts» Каспар Закулис поясняет: «По опыту предыдущих акций по сортировке видно, что электротехника в домохозяйствах и на предприятиях довольно часто становится задержавшимся гостем. После того, как она отслужила свой срок, или после приобретения новой техники она нередко ставится на полку, на склад или в угол комнаты, где может находиться годы и даже десятилетия. Однако важно помнить – старая техника является вредными для окружающей среды отходами, и ее неправильное хранение и обслуживание может быть угрозой и для здоровья человека. Кроме того, электротехнику можно переработать, снижая таким образом использование первичных материалов для производства новых устройств и других товаров. Я призываю быть ответственными, сортировать старую технику и передавать ее надежным компаниям по утилизации использованного электрооборудования, поскольку таким образом мы защитим как себя, так и окружающую среду.»

ФОТО: Пресс-фото

2-й этап «Тура по сортировке электротехники» пройдет с 1 по 31 июля этого года всего на 59 сортировочных площадках для отходов по всей Латвии. Адреса площадок, участвующих в кампании, доступны ЗДЕСЬ.

Во время кампании жители на сортировочных площадках для отходов бесплатно могут сдать как крупную бытовую технику, например, холодильники, плиты, стиральные машины, телевизоры, так и небольшую технику – блендеры, микроволновые печи, фены, утюги и другие устройства. Вся сдаваемая техника должна быть не разобрана, чтобы таким образом предотвратить попадание вредных для окружающей среды деталей в окружающую среду.

«Возможности сортировки ненужной техники сейчас в Латвии уже широко доступны для всех жителей. Однако в повседневном ритме об этом, а также о воздействии отходов на окружающую среду в целом, забывается, и соответственно – об этом важно напомнить. Люди привыкли, что возле домов стоят контейнеры для отходов, которые в домашних хозяйствах появляются чаще всего, в т.ч. для отсортированной упаковки, стеклотары и во многих местах – для биологических отходов. Однако электротехника оставляется на второй план, поскольку от нее жители освобождаются сравнительно редко, хотя довольно часто место для сортировки находится тут же за углом, в т.ч. в торговых местах, которые регулярно посещаются. Мы предлагаем «Тур по сортировке электротехники» использовать как возможность пересмотреть запасы техники и сдать старую технику на переработку, таким образом освободив пространство в доме, а также позаботиться о своей окружающей среде», - говорит Янис Айзбалтс, председатель правления ООО «Eco Baltia vide».

ФОТО: Пресс-фото

Каждый участник, который на какой-либо из 58 площадок для сортировки отходов сдаст минимум 1 устройство, сможет зарегистрироваться в розыгрыше с выбранным для себя призом – новым телефоном, роботом для чистки пола или подарочной картой магазина «Maxima» стоимостью 100 евро. За одно посещение одной площадки для сортировки отходов можно зарегистрироваться для розыгрыша одного приза. Розыгрыш, в соответствии с категориями призов, состоится и результаты будут сообщены 18 августа, опубликовав их на домашней странице «Latvijas Zaļais punkts»: www.zalais.lv в разделе «Актуально», а также с победителями организаторы кампании свяжутся индивидуально.

Кампания «Тур по сортировке электротехники» в регионах Латвии пройдет с 19 мая и продолжится до 31 июля. На ее 1-м этапе ненужную технику жителям было предложено сдавать в специальные приемные пункты у магазинов «Maxima» более, чем в 20 городах. На данный момент наибольшее количество старого электрооборудования за время кампании на переработку сдали жители Салдуса – более 14 тонн.