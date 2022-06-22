Заболеваемость увеличивается: выявлено 399 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Трое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один человек был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 161,7 случая на 100 тысяч населения.

За последние сутки было проведено 2035 лабораторных тестов на Covid-19, 19,6% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 198 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 201 человек был вакцинирован.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 832 884 человек в Латвии, скончались 5855 человек.