Чт, 23.06.2022
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Мария Машкова, актриса

Румынские поп-музыканты сплагиатили песню Лауриса Рейникса

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвийский певец Лаурис Рейникс поделился в социальных сетях румынской песней, в которой позаимствована мелодия его композиции Es esmu tev dzīslās.

Лаурис Рейникс и его сестра Рута еще в 2007 году выпустили песню Es esmu tev dzīslās. Затем последовала запись песни на литовском и эстонском языках. Однако внимательный слушатель заметил, что румынский хит 2021 года в исполнении дуэта Марио и Андры имеет почти ту же мелодию, что и песня Лауриса.

"Румыны, наверное, думают, что их песни никогда не придет к нам на далекий север, потому что мы не понимаем слов. Мелодию, да... Я больше ничего не скажу, судите сами. Вдохновились или просто позаимствовали... ", - написал Рейникс в Twitter.

Лаурис выяснил, что у румынской песни Brate straine шесть авторов.

"У каждого из нас есть свой котел в нашей европейской стране, где мы варимся, и мы мало знаем о том, что происходит по соседству. Но легко вдохновиться и "списать", если у вас нет идей", - резюмировал Рейникс.

Комментаторы посоветовали ему решить ситуацию с помощью суда и пояснили, что певица Андра очень популярна в Румынии.

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