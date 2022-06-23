Румынские поп-музыканты сплагиатили песню Лауриса Рейникса

Лаурис Рейникс и его сестра Рута еще в 2007 году выпустили песню Es esmu tev dzīslās. Затем последовала запись песни на литовском и эстонском языках. Однако внимательный слушатель заметил, что румынский хит 2021 года в исполнении дуэта Марио и Андры имеет почти ту же мелодию, что и песня Лауриса.

"Румыны, наверное, думают, что их песни никогда не придет к нам на далекий север, потому что мы не понимаем слов. Мелодию, да... Я больше ничего не скажу, судите сами. Вдохновились или просто позаимствовали... ", - написал Рейникс в Twitter.

Лаурис выяснил, что у румынской песни Brate straine шесть авторов.

"У каждого из нас есть свой котел в нашей европейской стране, где мы варимся, и мы мало знаем о том, что происходит по соседству. Но легко вдохновиться и "списать", если у вас нет идей", - резюмировал Рейникс.

Комментаторы посоветовали ему решить ситуацию с помощью суда и пояснили, что певица Андра очень популярна в Румынии.

Rumāņi laikam domā, ka viņu dziesmas nekad nenonāks pie mums tālajos ziemeļos, jo mēs vārdus nesaprotam. Melodijas gan... Es jau neko nesaku, spriediet paši. 😎 Iedvesmojušies vai vienkārši paņēmuši... pic.twitter.com/Nro1wnMvGH — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) June 21, 2022