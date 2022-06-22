"Бавария" объявила о приобретении одного из лидеров "Ливерпуля"

Контракт 30-летнего форварда с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Ранее в СМИ появилась информация, что "Бавария" заплатит за Мане 32 миллионов евро и ещё 9 млн предусмотрены в виде бонусов.

Sport1.de ранее сообщал, что немцы готовы платить игроку около 20 млн евро в год до уплаты налогов. В "Ливерпуле" он получал 12 миллионов.

"Мы много разговаривали, и я с самого начала чувствовал большую заинтересованность со стороны этого великого клуба, так что у меня не было сомнений. Пришло время для этого вызова. Я хочу многого достичь с этим клубом - и в Европе тоже", - цитирует Мане сайт "Баварии".

Мане играл за "Ливерпуль" с 2016 года. За это время он провёл 196 матчей и забил 90 мячей, выиграв шесть трофеев, включая чемпионат Англии (2019/20) и Лигу чемпионов (2018/19).

В сборную Сенегала Мане привлекается с 2012 года. С тех пор он 89 раз выходил на поле и забил 29 мячей. В 2021 году он стал победителем Кубка африканских наций.