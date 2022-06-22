Ринкевич: Польша и Латвия должны продолжать давить на Россию

Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), в среду Ринкевич в рамках рабочего визита в Польшу принял участие в ежегодной встрече послов Польши, а также встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Обращаясь к польским послам, Ринкевич поблагодарил латвийских и польских дипломатов за тесное сотрудничество в оказании политической, военной и гуманитарной помощи Украине. Министр иностранных дел отметил, что Латвия и Польша входят в число стран, наиболее четко осознающих цену войны с Россией. Ринкевич подчеркнул, что прочный мир и стабильность в Европе зависят от поражения России на Украине.

Министр также отметил общее понимание Латвией и Польшей ситуации с безопасностью в регионе и высоко оценил усилия дипломатов обеих стран, приложенные для обеспечения усиленного присутствия сил НАТО на восточном фланге альянса.

В ходе беседы с главой МИД Польши обсуждались вопросы подготовки к саммиту НАТО в Мадриде, а также оказание поддержки в процессе восстановления Украины и усиление санкций против России.

Встреча послов Польши проходит в Варшаве с 20 по 24 июня. В ней принимают участие примерно 200 польских дипломатов: послы, постоянные представители, руководители структурных подразделений международных организаций.