Путинисты, помощь Украине и строительство АЭС: Пабрикс дал интервью "Новой газете"

О поддерживающих Россию

Пабрикс уверен, что Латвия - это демократическое государство. Но это вовсе не означает вседозволенность, и некоторые взгляды, например поддержка действий России в Украине, не приветствуются.

"Мы терпимо относимся к разным взглядам и мнениям - не так, как в России и в других авторитарных государствах, однако и у нас есть границы. Если вы идете по улице и видите, как какой-то хулиган избивает и грабит прохожего, вы не можете и не должны говорить о том, что вы, мол, толерантно относитесь к праву агрессора на насилие. С таким же успехом можно терпимо относиться и к серийным убийцам, но ведь это ненормально", - заявил министр.

По его мнению, любители политического строя России могут с легкостью поменять место жительства.

"Если вам не нравится здесь жить, если демократия вас не удовлетворяет, пожалуйста, езжайте в Россию, где вы сможете громко и с чистой душой одобрять Путина. Конечно, если речь идет о каких-то частных беседах, где муж, например, говорит жене, что ему нравится то, что Путин делает в Украине, то Бог с ними - это их проблема, но в публичном пространстве этого допускать нельзя", - сказал Пабрикс.

О помощи Украине

Министр обороны Латвии уверен, что Украине нужно продолжать помогать военными ресурсами.

"Украина должна получить абсолютно все, что нужно для ее защиты. Ей нужно это для того, чтобы обеспечить возможность вернуть оккупированные территории, которые принадлежат ей по праву", - считает Пабрикс.

По его мнению, другие страны могли бы и сильнее помогать Украине.

"Мы пытаемся доказать западным государствам, что оказание помощи украинцам должно основываться на формулировке, "чем мы можем помочь Украине?", а не на вопросе "насколько мы хотим ей помочь?". Если бы каждое государство пропорционально помогало Украине так, как ей помогают Польша или страны Балтии, эта война бы уже закончилась", - заявил министр.

Об энергетике

Говоря об энергии, Пабрикс сказал, что если странам Балтии хочется развивать "зеленую" энергетику, то нужно задуматься именно об АЭС.

"Я считаю, что балтийские государства должны развивать атомную энергетику. Во-первых, она чистая. Во-вторых, ученые и энергетики доказывают, что сегодня возможно строить безопасные АЭС - не стоит их бояться. Мы живем в Северной Европе - на одних солнечных батареях и энергии ветра далеко не уедешь", - сказал министр.

Он считает, что странам Балтии было бы неплохо подумать о строительстве своей АЭС.

"Строительство АЭС было бы очень полезно для трех государств. Мы бы могли реализовать такой проект в течение шести-семи лет. Знаю, что в Эстонии также об этом думают. Если эстонцы найдут подходящую площадку, считаю, что Латвии тоже было бы разумно инвестировать в этот проект", - считает Пабрикс.