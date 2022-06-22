Увеличат зарплаты работников Рижского самоуправления

Положение определяет единый порядок установления оплаты труда на постоянных работниках администрации самоуправления Рижской думы. Положение не распространяется на депутатов думы и педагогов.

Как объясняли депутатам, зарплата работников думы была неконкурентоспособна с заработной платой работников государственных учреждений. Новое положение об оплате труда немного улучшит ситуацию.

Будет упорядочен вопрос в связи с доплатой. Если до сих пор работников в структуре самоуправления можно было удержать благодаря доплатам, теперь они будут интегрированы в оплату труда.

Размер доплат не сможет превышать 30% зарплаты.

Кроме того, до планирования бюджета следующего года планируется обобщить информацию о том, какое повышение зарплат необходимо в связи с повышением инфляции, и будет принято решение об увеличении зарплаты.

Директор Департамента финансов Рижской думы Улдис Ракстиньш отметил, что самоуправлению необходимо немногим более 20 млн евро, чтобы зарплаты работников самоуправления достигли показателей конкурентоспособности.

Как сказал на заседании комитета вице-мэр Вилнис Кирсис, принятие этого положения является абсолютной необходимостью.

Окончательное решение должна принять Рижская дума.