Вице-премьер России рассказал о том, что ждет "Азовсталь"

"Эта зона в дальнейшем может продолжить работу, как промышленный парк или место отдыха, но конечно уже не как металлургический комплекс", - написал он в своем Telegram-канале.

Также в интервью телеканалу "Россия 24" он рассказал о перспективах восстановления Мариуполя.

"Затраты по этой работе пока сложно оценить, но они достаточно большие. Практически все здания обследованы, мы понимаем по каждому зданию, что надо сносить, что ремонтировать, а что строить новое. Планируется, что к 2035 году в Мариуполе будут жить порядка 500 тысяч человек", - заявил вице-премьер.