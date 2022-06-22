Остапенко вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне

В 1/8 финала 25-летняя Остапенко обыграла американку Мэдисон Киз, занимающую 24-е место в рейтинге WTA. Матч продолжался всего 48 минут и завершился со счётом 6:3 после отказа американки продолжать игру.

Остапенко (14 WTA) по ходу первого сета не сделала эйсов и шесть раз ошиблась на подаче, реализовав половину из шести брейк-пойнтов. Мэдисон Киз два раза подала навылет и допустила две двойные ошибки, записав в актив один брейк.

В четвертьфинале соревнований в Великобритании Остапенко сыграет с украинкой Ангелиной Калининой (36 WTA) или представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (33 WTA).

Напомним, Алёна Остапенко является действующей чемпионкой турнира в Истбурне. Год назад латвийская теннисистка в решающем матче обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт, выиграв 4-й турнир в карьере.