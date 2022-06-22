Ср, 22.06.2022
Я хочу, чтобы люди увидели, что происходит прямо сейчас в Украине, с украинскими детьми, у которых забирают детство. Анна Добрыднева, украинская певица
Анна Добрыднева, украинская певица

Видео и фото ⟩ В Днепре мужчина выбросил из окна гранату, пострадал ребенок

ФОТО: Telegram канал "Днепр. Оперативный"

В Днепре, на Запорожском шоссе, вечером, 22 июня, мужчина выбросил из окна квартиры гранату. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный".

На место прибыли полицейские и оцепили территорию. Сообщается, что в результате взрыва пострадал как минимум один ребенок - его забрали в больницу.

По неофициальной информации, злоумышленник забаррикадировался в квартире. Задержать его удалось в результате проведенной спецназом операции.

После задержания стало известно, что хулиган находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По месту его жительства, по данным СМИ, нашли другое оружие. Из-за взрыва повреждения получили припаркованные автомобили.

В сети появилось видео инцидента и фото задержанного.

В пресс-службе областной полиции подтвердили ранение 11-летнего ребенка. Сообщается, что правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и личность злоумышленника.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back