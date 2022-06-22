Видео и фото ⟩ В Днепре мужчина выбросил из окна гранату, пострадал ребенок

На место прибыли полицейские и оцепили территорию. Сообщается, что в результате взрыва пострадал как минимум один ребенок - его забрали в больницу.

По неофициальной информации, злоумышленник забаррикадировался в квартире. Задержать его удалось в результате проведенной спецназом операции.

После задержания стало известно, что хулиган находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По месту его жительства, по данным СМИ, нашли другое оружие. Из-за взрыва повреждения получили припаркованные автомобили.

В сети появилось видео инцидента и фото задержанного.

В пресс-службе областной полиции подтвердили ранение 11-летнего ребенка. Сообщается, что правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и личность злоумышленника.