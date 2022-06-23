"Колорадо" оказался в шаге от Кубка Стэнли благодаря спорной шайбе

Матч завершился победой "Колорадо" в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1).

В составе победителей голами отметились Натан Маккиннон (26-я минута), Эндрю Кольяно (43`) и Назем Кадри (73`). У "Тампы" голами отметились Энтони Чирелли (1`) и Виктор Хедман (31`).

Отдельного внимания заслуживает победный гол в овертайме в исполнении Назема Кадри. Канадец ливанского происхождения вышел один на один с голкипером "Тампы" Андреем Василевским и отправил шайбу под перекладину. Снаряд застрял под сеткой и на время потерялся из виду. Лишь спустя несколько секунд судьи и игроки разглядели шайбу в воротах.

Отметим, что победный гол в исполнении Кадри вызвал много споров, а тренер "Тампы" Джон Купер и вовсе считает, что это взятие ворот нельзя было засчитывать. Дело в том, что во время гола Кадри на льду находились шесть полевых игроков "Колорадо", однако судьи не зафиксировали нарушение численного состава и засчитали гол.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу "Колорадо". Пятый матч противостояния пройдёт 25 июня на льду "Колорадо".

Напомним, "Тампа" является действующим двукратным обладателем Кубка Стэнли.