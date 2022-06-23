Чт, 23.06.2022
Я хочу, чтобы люди увидели, что происходит прямо сейчас в Украине, с украинскими детьми, у которых забирают детство. Анна Добрыднева, украинская певица
Анна Добрыднева, украинская певица
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Сокуров не смог выехать из РФ. Он заявил, что его остановили по распоряжению властей

Александр Сокуров ФОТО: Кадр из видео

Российского режиссера Александра Сокурова не выпустили из РФ в Финляндию: из Хельсинки он собирался улететь на культурологическую конференцию в Милан. Об этом сообщила в соцсетях журналистка Ксения Ларина со ссылкой на самого Сокурова, пишет Spletnik.ru.

Александр Сокуров объяснил, что на границе с Финляндией его продержали несколько часов. После ему якобы заявили, что выехать он не может на основании распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина. После этого режиссер вернулся в Петербург.

"Он, начальник смены, не глядя в глаза, пытался рассказать нам, что против моего отъезда распоряжение товарища Мишустина, который таким, как я, запрещает пересекать границу.

Я никогда не видел Мишустина живьем, я с ним никогда не встречался, откуда у Мишустина такое предубеждение и ненависть ко мне, не мог понять", - цитирует Ларина слова Сокурова.

Режиссер обратился в Совет по правам человека.

"Несколько часов мы не могли понять, что происходит, где наши документы, почему мы не получаем разрешения на пересечение границы. В то же время вокруг нас продвигались сотни автомобилей, целые автобусы с русскими детьми, гражданами, которым можно проезжать, а мы, как арестованные, должны были сидеть в ожидании ареста, что ли?

Позже по телефону я узнал от сотрудников миланской конференции, что они каким-то чудом нашли телефон этой погранзаставы, позвонили туда, но на погранзаставе никто не мог говорить по-английски и пограничники не понимали, что иностранцы хотят от них, сотрудников ФСБ. Итальянцы нашли русского переводчика, и тут они услышали, что наши паспорта "проштампованы" и мы якобы можем ехать. Но только не прояснили, куда именно мы с моим коллегой можем ехать", - цитирует Сокурова The Insider.

Напомним, Александр Сокуров отказался принять участие в Каннском фестивале, несмотря на личное приглашение организаторов. В марте режиссер высказался по поводу военного вторжения РФ в Украину, отметив, что это было неизбежно.

Ранее Сокуров поспорил с президентом России Владимиром Путиным о территориальной целостности России в рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и прав человека: он предложил задуматься о Конституции и "отпустить" регионы страны, которые хотят отделиться.

Александр Сокуров - известный российский режиссер (среди его работ — фильмы "Франкофония", "Русский ковчег", "Молох" и другие) и имеет много престижных кинонаград, в том числе Каннского и Венецианского фестивалей и премии "Ника".

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