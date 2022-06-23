Американская синхронистка потеряла сознание и начала тонуть во время выступления. Её спасла тренер

Инцидент с 25-летней спортсменкой произошёл во время финала произвольной программы солисток. Во время выступления Альварес потеряла сознание и начала тонуть.

На помощь спортсменке бросилась тренер сборной США испанка Андреа Фуэнтес, которая прыгнула в бассейн, вытащила Альварес на поверхность и начала оказывать первую помощь.

Qué foto.



🇪🇸 Andrea Fuentes, entrenadora del equipo estadounidense de natación artística, rescata a 🇺🇸 Anita Álvarez después de un desvanecimiento tras su ejercicio



📸 Oli Scarff pic.twitter.com/Vi0CXAHlC0 — José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) June 22, 2022

Entrou no hall das imagens mais impactantes da história do esporte.



Treinadora de nado sincronizado dos EUA salva a atleta Anita Álvarez de afogamento após prova.https://t.co/G3QCjxmiUY pic.twitter.com/XdxaZkQxYj — Irlan Simões 🏴 (@IrlanSimoes) June 22, 2022

"Я кричала спасателям, чтобы они прыгнули в воду, но они этого не сделали. Я плыла к ней так быстро, как только могла, как будто это был олимпийский финал. Две минуты без дыхания… Был момент, когда мне стало по-настоящему страшно, а теперь мы вдвоём смеёмся", - сказала Фуэнтес в интервью As.

Газета Corriere della Sera сообщает, что Альварес была госпитализирована для обследования, которое не выявило никаких проблем. Причиной обморока мог стать стресс, а также жара, стоящая в столице Венгрии.

По словам тренера, спортсменка намерена готовиться к командным соревнованиям, которые пройдут 24 июня.

Кстати, это не первый подобный инцидент с Альварес. В прошлом году американка потеряла сознание в воде во время олимпийской квалификации в Барселоне. Тогда её спасли партнёрша по дуэту и тренер Фуэнтес, которой также пришлось прыгать в бассейн.

Альварес является членом сборной США с 2016 года. Она представляла команду на Олимпийских играх 2016-го и 2020-го.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 июля.