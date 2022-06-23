На Гауе перевернулась лодка, один человек пропал

В 17.39 в VUGD поступил вызов , что перевернулась лодка с двумя людьми. На месте происшествия было установлено, что один человек самостоятельно добрался до берега, а другой пропал.

Лодку выловили спасатели, но пропавшего найти не удалось.

VUGD напоминает, что при катании на лодке, катере или другом плавучем средстве необходимо надевать спасательный жилет. Если во время купания вам случится попасть в водоворот, вам следует сохранять спокойствие и плыть вперед, пытаясь приблизиться к берегу.