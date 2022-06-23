Железнодорожное движение в Великобритании остановлено

Профсоюз работников железных дорог, судоходства и транспорта (RMT) организовал забастовку после безуспешных переговоров о повышении заработной платы и улучшении условий труда.

Профсоюз настаивает на росте заработной платы, чтобы идти в ногу с инфляцией, поскольку стремительный рост цен на продукты питания и топливо поставил многие домохозяйства на грань бедности.

Правительство, со своей стороны, призывает его воздержаться от резкого повышения заработной платы, чтобы не вызвать спиральный рост инфляции.

В четверг, 23 июня, курсирует только каждый пятый поезд, при этом движение на основных маршрутах частично закрыто, а половина железнодорожной сети Великобритании закрыта полностью.

Движение поездов началось в четверг утром только в 7:30 (9:30 по латвийскому времени) и будет закрыто в 18:30.

Профсоюз предупреждает, что если его требования не будут выполнены, забастовка продолжится. Следующая забастовка может состояться в субботу.

Тем временем правительство объявило о планах внести поправки в закон, позволяющие компаниям нанимать временных работников, что позволит решить проблему нехватки рабочей силы во время забастовок.

В то же время профсоюзы и других отраслей готовятся к забастовкам.