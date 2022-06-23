Железнодорожное движение в Великобритании остановлено
Железнодорожное движение в Великобритании было прервано в четверг, 23 июня, тысячи железнодорожников объявили вторую забастовку на этой неделе, требуя повышения заработной платы.
Железнодорожное движение в Великобритании было прервано в четверг, 23 июня, тысячи железнодорожников объявили вторую забастовку на этой неделе, требуя повышения заработной платы.
Профсоюз работников железных дорог, судоходства и транспорта (RMT) организовал забастовку после безуспешных переговоров о повышении заработной платы и улучшении условий труда.
Профсоюз настаивает на росте заработной платы, чтобы идти в ногу с инфляцией, поскольку стремительный рост цен на продукты питания и топливо поставил многие домохозяйства на грань бедности.
Правительство, со своей стороны, призывает его воздержаться от резкого повышения заработной платы, чтобы не вызвать спиральный рост инфляции.
В четверг, 23 июня, курсирует только каждый пятый поезд, при этом движение на основных маршрутах частично закрыто, а половина железнодорожной сети Великобритании закрыта полностью.
Движение поездов началось в четверг утром только в 7:30 (9:30 по латвийскому времени) и будет закрыто в 18:30.
Профсоюз предупреждает, что если его требования не будут выполнены, забастовка продолжится. Следующая забастовка может состояться в субботу.
Тем временем правительство объявило о планах внести поправки в закон, позволяющие компаниям нанимать временных работников, что позволит решить проблему нехватки рабочей силы во время забастовок.
В то же время профсоюзы и других отраслей готовятся к забастовкам.
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