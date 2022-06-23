До выборов в Сейм осталось 100 дней

На предстоящих выборах в парламент на следующие четыре года будут избраны 100 депутатов.

Граждане смогут голосовать на выборах на любом избирательном участке в Латвии или за рубежом. Избиратели за рубежом также смогут использовать возможность голосовать по почте, сообщила Крастиня.

Для учета голосующих избирателей на избирательных участках будет использоваться электронный онлайн-регистр. Как отмечает ЦИК, это сделает более удобным участие в выборах для избирателей, у которых есть только электронная идентификационная карта (eID).

Как сообщили в ЦИК, по Рижскому избирательному округу на выборах в 14-й Сейм будет избрано 36 депутатов, по Видземскому - 26 депутатов, по Латгальскому и Земгальскому - по 13 депутатов, по Курземскому - 12 депутатов.

Баллотироваться на выборах могут граждане Латвии, которые в день выборов достигли возраста не менее 21 года. Подача кандидатских списков пройдет с 13 июля по 2 августа.

RUS TVNET и рубрика "Липину интересно" сделала серию публикаций о латвийских партиях - "Понятные выборы".