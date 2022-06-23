Чт, 23.06.2022
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Мария Машкова, актриса

Великобритания объявила новые санкции против России

Биг-Бен. Лондон ФОТО: Steve Parsons/PA Wire/PA Images

Британское правительство объявило о введении нового пакета торговых санкций в отношении России, об этом сообщает Русская служба BBC.

Как следует из сообщения, опубликованного в четверг на сайте правительства Великобритании, новые меры включают в себя меры против товаров и технологий, связанных с морскими перевозками, а также:

  • Ограничения на экспорт в Россию ряда товаров и технологий, экспорт авиатоплива и экспорт банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и евро;
  • Новые запреты на предоставление технической помощи, а также финансовых услуг и брокерских услуг, связанных с импортом чугуна и стали;
  • Запрет на поставку товаров и технологий, относящиеся к производству химического и биологического оружия;
  • Товары и технологии для переработки нефти;
  • Запрет на поставку критически важных промышленных товаров и технологий.

Роме того, 23 июня Чехия сообщила о том, что не будет выдавать россиянам и белорусам визы и вид на жительство до конца марта 2023 года. Решение чешского МИД поддержало приняло правительство республики, передает агентство печати и информации Чехии. Таким образом страна решила защитить "внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность", а также оказать давление на Россию и Беларусь, поддержавшую войну в Украине, чтобы ускорить окончание военных действий.

Исключение составляют гуманитарные визы. Также нововведение не коснется россиян и белорусов, у которых уже есть вид на жительство в Чехии и членов их семей.

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