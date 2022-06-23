Великобритания объявила новые санкции против России

Как следует из сообщения, опубликованного в четверг на сайте правительства Великобритании, новые меры включают в себя меры против товаров и технологий, связанных с морскими перевозками, а также:

Ограничения на экспорт в Россию ряда товаров и технологий, экспорт авиатоплива и экспорт банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и евро;

Новые запреты на предоставление технической помощи, а также финансовых услуг и брокерских услуг, связанных с импортом чугуна и стали;

Запрет на поставку товаров и технологий, относящиеся к производству химического и биологического оружия;

Товары и технологии для переработки нефти;

Запрет на поставку критически важных промышленных товаров и технологий.

Роме того, 23 июня Чехия сообщила о том, что не будет выдавать россиянам и белорусам визы и вид на жительство до конца марта 2023 года. Решение чешского МИД поддержало приняло правительство республики, передает агентство печати и информации Чехии. Таким образом страна решила защитить "внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность", а также оказать давление на Россию и Беларусь, поддержавшую войну в Украине, чтобы ускорить окончание военных действий.

Исключение составляют гуманитарные визы. Также нововведение не коснется россиян и белорусов, у которых уже есть вид на жительство в Чехии и членов их семей.