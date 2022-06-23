Великобритания объявила новые санкции против России
Британское правительство объявило о введении нового пакета торговых санкций в отношении России, об этом сообщает Русская служба BBC.
Британское правительство объявило о введении нового пакета торговых санкций в отношении России, об этом сообщает Русская служба BBC.
Как следует из сообщения, опубликованного в четверг на сайте правительства Великобритании, новые меры включают в себя меры против товаров и технологий, связанных с морскими перевозками, а также:
Роме того, 23 июня Чехия сообщила о том, что не будет выдавать россиянам и белорусам визы и вид на жительство до конца марта 2023 года. Решение чешского МИД поддержало приняло правительство республики, передает агентство печати и информации Чехии. Таким образом страна решила защитить "внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность", а также оказать давление на Россию и Беларусь, поддержавшую войну в Украине, чтобы ускорить окончание военных действий.
Исключение составляют гуманитарные визы. Также нововведение не коснется россиян и белорусов, у которых уже есть вид на жительство в Чехии и членов их семей.
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