"Если попадет, то попадет": киевлянка о буднях жизни в городе

Анна - телережиссер из Киева. В начале войны временно переехала с родителями в Николаевскую область. Прошло два месяца, как она вернулась в Киев.

Рассказывая про нынешнее состояние жизни в Киеве, она сказала, что оно очень похоже на довоенное время.

В Киев возвращаются люди, образуются заторы и пробки, но война присутствует. В городе с 23 до 5 комендантский час. Повсюду армейские блокпосты, на улицах стоят противотанковые ежи, время от времени звучат сирены тревоги.

"Когда начинают звучать сирены тревоги, мы продолжаем сидеть в кафе. Мы просто поднимаем головы, смотрим друг на друга и продолжаем сидеть. Это неправильно, но прожив 100 дней с сиренами на фоне, уже не побежишь и не будешь прятаться часами", - заявила Анна.

В Николаевской области она занималась сбором средств на бронежилеты. Украинцы в Германии собирают и отправляют в Украину лекарства, которых нет в стране и которые жизненно необходимы солдатам на фронте. Анна гарантирует, что эти лекарства дойдут до получателей.

"Это такие предметы, как аппараты для остановки крови, турникеты для остановки крови, аптечки, обезболивающие. Готовились отправить на завод "Азовсталь большие партии лекарств, но, к сожалению, не успели этого сделать до трагедии, случившейся с нашими ребятами", - сказала она.

У Анны двоякое понимание иностранной помощи: с одной стороны, она очень благодарна людям за гуманитарную помощь, а с другой стороны, не понимает, почему Запад не хочет оказывать военную поддержку Украине .

В начале войны она пыталась рассказать россиянам, что на самом деле происходит в Украине. Но сейчас это уже так не делает.

"Я очень зла на эту войну. Я ненавижу эту войну. И я очень зла на тех, кто ее поддерживает и не понимает, что происходит в моей стране. И бывают моменты, когда я просто хочу отомстить. Хотя я стараюсь быть человечной. Конечно, мы можем прятаться в подвалах и жалеть себя, но мы не хотим быть сломленной нацией после этой войны", - отметила она в конце.