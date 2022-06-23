Пропавший несовершеннолетний мальчик найден
Пропавший сегодня, 23 июня, несовершеннолетний Андрей Пивоваров найден, сообщила Государственная полиция.
Пропавший сегодня, 23 июня, несовершеннолетний Андрей Пивоваров найден, сообщила Государственная полиция.
Как сообщили агентству LETA в Госполиции, мальчик цел и невредим.
Как уже сообщалось, Госполиция разыскивала пропавшего без вести несовершеннолетнего Андрея Пивоварова 2012 года рождения, который сегодня, 23 июня, около 11:20 покинул свое место жительства в Риге, на улице Дарзциема, и не вернулся домой.
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