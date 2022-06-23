Пропавший несовершеннолетний мальчик найден

Как уже сообщалось, Госполиция разыскивала пропавшего без вести несовершеннолетнего Андрея Пивоварова 2012 года рождения, который сегодня, 23 июня, около 11:20 покинул свое место жительства в Риге, на улице Дарзциема, и не вернулся домой.