Чт, 23.06.2022
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Мария Машкова, актриса

Пропавший несовершеннолетний мальчик найден

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Пропавший сегодня, 23 июня, несовершеннолетний Андрей Пивоваров найден, сообщила Государственная полиция.

Как сообщили агентству LETA в Госполиции, мальчик цел и невредим. 

Как уже сообщалось, Госполиция разыскивала пропавшего без вести несовершеннолетнего Андрея Пивоварова 2012 года рождения, который сегодня, 23 июня, около 11:20 покинул свое место жительства в Риге, на улице Дарзциема, и не вернулся домой.

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