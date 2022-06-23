Главное за 23 июня ⟩ Смерть Шатунова, арест гражданина Латвии в Беларуси и температурные рекорды

Новости Латвии:

Волна жары, которая в Латвии начнется на Лиго, может продлиться более двух недель, при этом ожидаются температурные рекорды, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

Министерство иностранных дел Латвии призывает не посещать Беларусь, несмотря на то, что белорусские власти временно ввели безвизовый режим. Уже зафиксирован случай ареста гражданина Латвии из-за сообщений в телефоне, об этом рассказала парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевича в интервью передаче Ziņu TOP на канале TV24.

В среду, 22 июня, в Юрмале произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадали три человека, сообщает передача Degpunktā.

Утром 23 июня в Ригу прибыли первые два вагона новых электропоездов, заказанных АО Pasažieru vilciens (PV), сообщает PV. Вагоны электропоезда производства чешской компании Škoda Group Škoda Vagonka в Риге были доставлены автомобильным транспортом двумя грузовиками.

22 июня на сцене руин Сигулдского замка выступили легендарные британские рок-музыканты Placebo. Разогревали их эстонское объединение Sibyl Vane и местная группа Purple Negative.

Главное за рубежом:

В возрасте 48 лет умер популярный исполнитель Юрий Шатунов. Причиной смерти стал обширный инфаркт, сообщает "Медуза".

Британское правительство объявило о введении нового пакета торговых санкций в отношении России, об этом сообщает Русская служба BBC.

Железнодорожное движение в Великобритании было прервано в четверг, 23 июня. Тысячи железнодорожников объявили вторую забастовку на этой неделе, требуя повышения заработной платы.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в страну, пишет "Медуза".

Российские войска развивают постепенное наступление вокруг окраин Лисичанска - Северодонецка. Однако ее попытки создать более масштабное окружение, чтобы захватить запад Донецкой области пока остаются неудачными.

Европейский парламент в четверг, 23 июня, принял резолюцию, в которой призывает лидеров стран Европейского союза (ЕС) немедленно предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш.

В интервью The Financial Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала нынешние планы НАТО по защите стран Балтии. Премьер-министр предупредила, что согласно действующему плану обороны Альянса на Балтике, в случае нападения России Эстонское государство может быть стерто с лица земли, пишет Rus.Postimees.

Американская синхронистка Анита Альварес потеряла сознание во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. На помощь спортсменке бросилась тренер сборной США испанка Андреа Фуэнтес, которая прыгнула в бассейн, вытащила Альварес на поверхность и начала оказывать первую помощь.

Интересное чтиво:

"Я очень-очень хочу, чтобы он вернулся домой", - написала в прошлую пятницу в Facebook жительница Тарту, чей автомобиль Toyota Land Cruiser, припаркованный перед домом на улице Аардла, пропал ночью. Elu24 узнал в полиции, увеличилось ли в последнее время количество угонов автомобилей и какая марка машин любимая у угонщиков, сообщает Rus.Postimees.

Опрос в 18 странах показал, что меньше людей в 2022 году положительно оценивают политику президента США, хотя поддерживающих ее по-прежнему большинство. Самым непопулярным из мировых лидеров стал президент РФ Путин.

Свадебный сезон в самом разгаре! Какая свадебная дата, согласно звездам, станет самой идеальной для бракосочетания? Отвечает латвийский астролог Наталия Бушурова.