Сколько потеряют ушедшие из России западные компании. Исследование Би-би-си

Испанская Inditex пишет в отчете за 2021 год, что потери из-за ухода из России не будут "финансово существенными": у нее не было своих торговых площадей, все магазины она брала в аренду.

Фудкорт ФОТО: BBC

А вот для торговых центров потеря брендов такого масштаба - серьезный удар. Моллы Crocus Group уже лишились 30% ключевых арендаторов. Вслед за ними уходят и более мелкие: им важно, чтобы в торговом центре было много людей. Чем меньше в нем узнаваемых брендов, тем меньше клиентов.

Разовые потери будут выше у компаний, которые владели в России производством и торговыми площадками . Им придется срочно искать покупателей и, возможно, соглашаться на невыгодные условия. Это коснется самых крупных бизнесов.

Например, у Coca Cola, которая в середине июня объявила, что не будет производить и продавать напитки этого бренда в России, там десять заводов. Покупателя на четыре своих завода уже начала искать и IKEA.

Табачный гигант Philip Morris пытается уйти из России уже три месяца, но никак не может найти покупателя на свои российские активы. Это "самая сложная транзакция в истории компании", признается ее глава Яцек Ольчак.

Кроме того, решение уйти из России может спровоцировать логистические проблемы в других странах, рассуждает в беседе с Би-би-си партнер исследовательской компании Data Insight Федор Вирин. Для многих компаний Россия была хабом, через который товары распространяли в другие страны СНГ. Теперь придется придумывать новые цепочки.

Но у отказа от российского рынка есть и весомые плюсы. В мае американская консалтинговая фирма Edelman опросила 14 тыс. человек в 14 странах. Выяснилось, что около 50% респондентов изменили отношение к бренду из-за его реакции на войну в Украине - перестали или, наоборот, начали покупать его товары.

Финансовые рынки тоже вознаграждают ушедшие из России компании. Их акции чувствуют себя лучше, а их риск как потенциальных заемщиков - ниже, чем у остающихся. К таким выводам пришли авторы так называемого йельского списка.

Они сравнили, как с начала войны изменилась капитализация (стоимость всех акций на бирже) компаний, которые попрощались с Россией, сократили операции в этой стране или продолжают работать по принципу business as usual. Чем больше рыночная стоимость компании, тем больше был ее "вес" в подсчетах - то есть крупные компании сильнее влияли на результат.

Оказалось, что капитализация ушедших сократилась примерно на 3%. Тех, кто лишь снизил инвестиции, - на 7,6%. А тех, кто не ушел вообще, - на 12,6%.

Еще лучше эта тенденция видна в разбивке по отраслям. Например, в потребсекторе капитализация ушедших компаний упала меньше чем на один процент, а оставшихся - на 11,5%.