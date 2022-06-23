Сколько потеряют ушедшие из России западные компании. Исследование Би-би-си

Конечно, нельзя просто взять эти деньги и закрыть ими потери. А на стоимость акций влияют разные факторы. Здесь важно, что в глазах инвесторов уход из России делает компанию более перспективной.
Кроме того, ученые подсчитали: на долговом рынке вероятность дефолта ушедших или приостановивших операции в России компаний считается в два раза более низкой, чем оставшихся. У первых она оценивается в среднем в 16,6%. У вторых - в 33,5%.
"Подвешенные" сотрудники
"Надо, чтобы люди были при работе. Вот что главное" - такими словами встретил Александра Говора, нового владельца McDonald's, московский мэр Сергей Собянин. "Молодец. Сходу уловил", - нахваливает чиновника бизнесмен.
В McDonald's работало около 60 тыс. человек, смогут ли все они сохранить места - неизвестно: под новым брендом пока не открылась и десятая часть ресторанов.
"Перезапуск" ушедшей компании в России - не гарантия, что работа будет у всех прежних сотрудников. Вероятно, бизнес проведет "оптимизацию персонала" из-за сокращения спроса, допускает Центр стратегических разработок (ЦСР).
Сотрудники британского бренда косметики Lush могут подтвердить этот прогноз. Несмотря на открытие части магазинов, штат в России с начала войны урезали с 500 до 200 человек. Меньше половины работающих сейчас точек Lush - 14 из 48 - распродают остатки товара, объясняют в профильной группе Lush во "Вконтакте".
Если поставки не возобновятся, "бизнесу конец", признает гендиректор и владелец 65% Lush в России Дмитрий Азаров.
Штат на своих фабриках уменьшит и IKEA - при том, что планирует все их продать.
Сейчас в подвешенной ситуации, по оценке ЦСР, оказалось 350 тыс. россиян. Именно столько работало в бизнесах, которые ушли из России или приостановили операции на ее территории. Из них только в компаниях из выборки Би-би-си работало около 200 тыс. человек.
Многие продолжают получать зарплату. Например, переведенным в режим простоя по-прежнему платит Inditex (у компании 9 тыс. сотрудников в России), Adidas и H&M (по 7 тыс. сотрудников у каждой).
Это действительно крупные работодатели. Во время пандемии все они входили в список "системообразующих" и получали поддержку от государства, чтобы сохранить сотрудников. Всего, оценивает ЦСР, в простое сейчас находится около 120-150 тыс. человек.
Это те, кого уход компаний затронет напрямую. Но многих, от поставщиков сырья до курьеров, он заденет по касательной.
В 2017 году ученые ВШЭ выяснили, что одно рабочее место в Coca-Cola в России создает до семи рабочих мест в смежных областях (исследование проводилось по заказу самой компании).
В марте Coca-Cola приостановила работу в России, а в июне решила окончательно перестать производить и продавать напитки в стране.
Тем не менее взрывного роста официальной безработицы не прогнозируют ни власти, ни эксперты, опрошенные Би-би-си и другими изданиями.
В разговоре с Bloomberg аналитики допускают, что рост безработицы в России превысит 9%. Это больше и нынешних 4%, и показателей за последние 10 лет. Но все же цифры не катастрофические.