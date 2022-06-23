Подтверждено решение о переносе "Евровидения-2023" из Украины

"EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни "Евровидение" в следующем году", - говорится в заявлении союза.

В EBU отметили, что организаторы обязаны обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность всех участников мероприятия.

По оценкам EBU, речь идет примерно о 40 тысячах человек.

Организаторы отметили, что правила конкурса предусматривают перенос мероприятия в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе продолжающейся войны. С участием украинской стороны союз установил ряд рисков, которые могут повлиять на подготовку мероприятия.

Среди них - серьезный риск воздушных атак, которые могут привести к значительным жертвам.

Организаторы также учитывали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что война в Украине "может длиться годами", и нежелание делегаций и участников приезжать в страну из-за военных действий.

Напомним, что первое место в этом году получила украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Правила "Евровидения" гласят, что конкурс проводят в стране, чей исполнитель одержал победу.

17 июня Европейский вещательный союз объявил, что из-за военных действий конкурс не сможет пройти в Украине. Право проведения "Евровидения-2023" предложили передать Великобритании, представитель которой занял второе место на конкурсе в этом году. Такое решение осудили в Украине, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за проведение конкурса "Евровидение" 2023 года в Украине.