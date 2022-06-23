Подтверждено решение о переносе "Евровидения-2023" из Украины
Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил свое решение о том, что "Евровидение-2023" не состоится в Украине, которая стала победителем песенного конкурса в этом году, пишет "Медуза".
Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил свое решение о том, что "Евровидение-2023" не состоится в Украине, которая стала победителем песенного конкурса в этом году, пишет "Медуза".
"EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни "Евровидение" в следующем году", - говорится в заявлении союза.
В EBU отметили, что организаторы обязаны обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность всех участников мероприятия.
Организаторы отметили, что правила конкурса предусматривают перенос мероприятия в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе продолжающейся войны. С участием украинской стороны союз установил ряд рисков, которые могут повлиять на подготовку мероприятия.
Организаторы также учитывали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что война в Украине "может длиться годами", и нежелание делегаций и участников приезжать в страну из-за военных действий.
Напомним, что первое место в этом году получила украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Правила "Евровидения" гласят, что конкурс проводят в стране, чей исполнитель одержал победу.
17 июня Европейский вещательный союз объявил, что из-за военных действий конкурс не сможет пройти в Украине. Право проведения "Евровидения-2023" предложили передать Великобритании, представитель которой занял второе место на конкурсе в этом году. Такое решение осудили в Украине, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за проведение конкурса "Евровидение" 2023 года в Украине.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!