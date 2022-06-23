Чт, 23.06.2022
Происходит фетишизация не только советского, но и российского прошлого, которое используется как доказательство вечного величия России и ее вечной войны с вечным Западом. Марк Липовецкий, культуролог
Марк Липовецкий, культуролог
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В Украине начался суд над российским военным: его обвиняют в убийстве и изнасиловании мирных жителей

Война в Украине ФОТО: EPA/Scanpix

В Киеве прошло подготовительное заседание по делу российского военнослужащего Михаила Романова. Он обвиняется в убийстве жителя села Богдановка Алексея Здоровца и изнасиловании его жены, пишет "Медуза" со ссылкой на украинские издание "Грати".

В заседании участвовали представители прокуратуры, жена Здоровца адвокаты потерпевшей и обвиняемого. Все участники попросили провести процесс в закрытом режиме.

Сторона обвинения также потребовала вызвать в суд самого Романова. Как объяснила представительница прокуратуры Оксана Калюс, такое требование необходимо, чтобы суд мог на законных основаниях рассматривать дело без участия обвиняемого. Судьи ходатайство прокуратуры удовлетворили и объявили перерыв.

Местонахождение Михаила Романова неизвестно.

Следствие предполагает, что он находится в России. После заседания Калюс рассказала журналистам, что следователи проверяли информацию из соцсетей о гибели Романова в боях, но не нашли подтверждения.

По данным из соцсетей, 31-летний Михаил Романов родился в городе Пласт Челябинской области и жил с семьей в Чебаркуле. Там в одном из полков 90-й танковой дивизии Романов проходил службу по контракту. Дивизия после вывода из-под Киева продолжает воевать в Луганской области.

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