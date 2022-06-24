Четыре месяца войны. Чего добился Путин и чего добилась Украина

Этап паники длился не так долго, а действия Банка России помогли стабилизировать ситуацию: из-за введенных ограничений покупка валюты стала невыгодна, рубль начал укрепляться на фоне продаж выручки компаниями. Люди, сделав какие-то запасы, немного успокоились и перестали хаотично скупать в магазинах все, что можно. В итоге инфляция замедлилась, а в соцсетях перестали массово публиковать пустые полки.

Между тем иностранные компании продолжили массовый исход из России. Так, уход Visa и MasterCard отрезал возможность россиянам оплачивать иностранные товары и различные услуги, например, онлайн-кинотеатры или платные приложения. Санкции, которые вводили западные страны, постепенно отрезали российские крупнейшие банки от мировой финансовой системы.

Исход компаний и санкций также порвал цепочки поставок. России пришлось срочно переориентировать часть экспорта на Азию. Но, например, российскую нефть азиатские страны готовы были покупать лишь со скидкой в 30%. Наладить импорт также не очень получилось - об этом косвенно свидетельствует дорожающий рубль (импортеры не покупают валюту, чтобы оплатить иностранные товары и услуги, что стало одним из факторов подорожания).

Этап стабилизации постепенно перетекает в тревожный застой. На первый взгляд, в экономике все хорошо: какая-то экономическая активность есть, рубль продолжает бить исторические рекорды, а цены перестали расти. Этим всем очень гордится президент Владимир Путин, который из раза в раз повторяет тезис о том, как экономика хорошо справилась с санкциями и давлением Запада.

Однако рубль продолжает укрепляться, несмотря на отмену разных ограничений, - это говорит о том, что бизнес все еще не может наладить цепочки поставок и начать ввозить товары. А это значит, что прогнозы экономистов о том, что товаров на полках станет меньше, становятся все более реальными.

Цены уже не растут, а в последние недели падают - этот процесс называется дефляцией, он не характерен для весны и начала лета, когда еще нет нового урожая и продукты не могут дешеветь по естественным причинам. Глава минэкономразвития Максим Решетников говорит, что ждет дефляции по итогам июня. В экономической теории падение цен считается еще более тревожным сигналом, чем их быстрый рост. Это значит, что население не покупает товаров, бизнес же терпит издержки и перестает инвестировать в свое развитие. Дефляция - это первый сигнал о том, что экономика погружается в застой.

Теперь ЦБ снижает ставки, а власти раздают социальные выплаты, чтобы поддержать спрос. Но пока экономика не запускается. А крупный бизнес, например, попавший под американские санкции глава "Северстали" Алексей Мордашов, признается, что и переориентация продаж на юг и восток идет со скрипом.

Банки почувствовали финансовые санкции. Они начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов, ограничивать переводы в долларах и евро между российскими банками.